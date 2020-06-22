Koçaryan’ı, cezaevinden Rusyalı zenginler kurtardı!

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın cezaevinden çıkmasını sağlayan yaklaşık 4,1 milyon dolarlık kefaletin, çoğu Ermeni kökenli olan Rusyalı bazı milyarderler tarafından karşılandığı duyuruldu.

Koçaryan’ın sözcüsü Viktor Sogomonyan, RBC’ya yaptığı açıklamada, Koçaryan’ın kefaletinin büyük bölümünün, Taşir şirketinin sahibi Samvel Karapetyan, Monarh şirketinin sahibi Sergey Ambartsumyan ve Stinkom şirketinin sahibi Gennadiy Steoanyan tarafından ödendiğini belirtti.

Sogomonyan, AFK Sistema şirketinin de kefalet ödemesine katkıda bulunduğunu, ancak şirketin sahibi Vladimir Yevtuşenkov’un kişisel olarak ödeme yapmadığını söyledi.

Ermenistan medyası, Koçaryan’ınk kefaletinin ödenmesine birçok Ermenistan vatandaşının da katkıda bulunduğunu yazdı.

1998-2008 yılları arasında Ermenistan Cumhurbaşkanı olan Robert Koçaryan, anayasal düzeni ihlal etmek ve rüşvet almakla suçlanıyor.

https://www.timeturk.com/kocaryan-i-cezaevinden-rusyali-zenginler-kurtardi/haber-1530254