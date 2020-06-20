“İlber Ortaylı Ayasofya meselesini sulandırıyor!”

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Türkiye son günlerde Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili bir tartışma içinde. Hükümet 2 Temmuz’da Danıştay’ın vereceği kararı bekleyeceğini açıkladı. Muhalefet ise algı peşinde. SuperHaber röportaj editörü Hülya Okur Ayasofya meselesini tarihçi yazar, akademisyen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile konuştu.

Hülya Okur

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk döneminde Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik tartışmalar onlarca yıldır hiç kesintisiz devam ediyor. Bu konuda açılsın diyenler kadar karşı çıkanlar var. Açılması ile ilgili usül tartışmaları da sürmekte. Kimine göre buna Meclis karar vermeli. Kimi ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse bugün açabilir”diyor. Erdoğan’ın bu noktadaki görüşü ise 2 Temmuz‘da Danıştay’daki dava süreci. Oradan çıkacak karar Ayasofya’nın kaderini belirleyecek. Yani aslında hukuk işleyecek. SuperHaber röportaj editörü Hülya Okur, Ayasofya ile ilgili tartışmaları Osmanlı tarihi profesörü, akademisyen, yazar Ahmet Şimşirgil ile konuştu.

Prof. Şimşirgil, Ayasofya konusunda batının ne diyeceğine bakanların yanılgı ve hata içinde olacağını söylüyor. Ayasofya müze yapıldığı için batının Türkiye’yi sarıp sarmalamadığını vurgulayan Şimşirgil, “Batının derdi bitmez, Ayasofya’dan sonra İstanbul olur. Batı bütün camilerini kilise yapacağım derse, bu adımı da mı atacağız?” haklı sorusunu yöneltiyor. Bu noktada meslektaşı Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya da eleştirisi var Prof. Şimşirgilin: “İlber Ortaylı Ayasofya meselesini çocuk oyuncağı değil diyerek sulandırıyor”

Abdülhamid Han dönemi ile günümüzdeki olgu ve olayları karşılaştıran Prof. Ahmet Şimşirgil, yeni kurulan partiler için “Arkalarında derin yapılar var” uyarısı yapıyor. Sonra da ekliyor: “Gerçekten milli olduğun zaman başkasının maşası olmazsın. IMF’den para alırsan yarın emir de alırsın. Yeni kurulan partilerden beklenti hükümeti düşürmek, kaosa çekmek. Türkiye’de darbe olmaz diyen insan ahmaktır”

Şimşirgil, Fethin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet‘in türbesini ziyaret ederken İBB Başkanı İmamoğlu‘nun takındığı tavırları ve davranışlarına ise “İmamoğlu, Fatih’in merkadinde dingonun ahırına girer gibi dolaşıyor. İmamoğlu’nun tekmesinin arkasında herkes bir şeyler arar” sözleri ile eleştiriyor.

İşte Hülya Okur’un, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Skype aracılığı ile gerçekleştirdiği söyleşinin ilk bölümünde öne çıkan bazı başlıklar…

“Türk’ün dünyanın idaresi kendisine verilmiş algısı vardır”

“Batı İslam adına neyi kabullendi ki?”

“Diğer dinlere müsamaha İslamiyet’te var”

“Batının kabullenemediği şeylere Ayasofya’dan bakarsak en büyük hatayı işleriz”

“Batıda İslam’ın yanında Türk düşmanlığı oluşmuştur”

“Ayasofya’yı müze yaptınız da sizi sarmaladılar mı?”

“Batının derdi bitmez, Ayasofya’dan sonra İstanbul olur”

“Düşmanın duracağını beklemek ahmaklıktır”

“Batı bütün camilerini kilise yapacağım derse, bu adımı da mı atacağız?”

“Hasıma karşı beraber olursanız bu düşmanın gözünü kör eder”

“Eskiyle bağları kopartmamız batının çok işine geliyordu”

“Türkiye’de darbelerin sebebi Amerika oldu”

“Bir asker darbe yapabilir ama siyasilerin çok partili hayata sahip çıkması gerekirdi”

“Eğitim sistemimizin değişmesi gerekiyor”

“Türkiye batı egemenliğinden kurtulmadı”

“Abdülhamid Han dönemi batı egemenliğini aştığımız bir dönemdi”

“Abdülhamid darbesini yapanlar bu ülkede kahraman olarak anıldı”

“Abdülhamid darbecilerini yargılayacak devlet kalmadı”

“15 Temmuz’dan itibaren bağımsızlık mücadelesi veriyoruz”

“Yeni kurulan partilerin arkasında derin yapılar var”

“Davutoğlu Kudüs’le ilgili naralar attı ama Ayasofya değişmesin, dedi. Samimi değil”

“Türkiye’de darbe olmaz diyen insan ahmaktır”

“Gerçekten milli olduğun zaman başkasının maşası olmazsın”

“IMF’den para alırsan yarın emir de alırsın”

“Yeni kurulan partilerden beklenti hükümeti düşürmek, kaosa çekmek”

“Ayrılıklar bir diğerine darbe vurmak içindir”

“%2’nin her türlü dengeyi değiştirebileceği bir noktadayız”

“Tayyip bey 2000’li yıllarda çökmüş bir ülkeye çok güçlü geldi”

“Tayyip bey ustalık döneminde en büyük darbe ile karşılaştı”

“Tayyip Bey Milli Eğitimi milli yapamadık, dedi. Millilik eğitimle sağlanır”

“Nesilleriniz sizin değilse yaptığınız silahlar vatanınıza dönebilir”

“Tayyip beye çok iyi bilgilerin gitmesi ve danışmanlarının çok iyi olması lazım”

“Tayyip beyin milliliğinden şüphe etmiyorum”

“MEB ve Kültür Bakanlığı çok iyi adımlar atmıyor”

“İmamoğlu, Fatih’in merkadinde dingonun ahırına girer gibi dolaşıyor”

“Yunan’ı, Avrupa’yı, Hıristiyan’ı sevindirmek neye hizmet etmektir?

“Yunanistan’ın İstanbul’la hiçbir ilgisi yok”

“Ayasofya Fatih Sultan Mehmet’e ait bir camidir”

“İlber Ortaylı Ayasofya meselesini çocuk oyuncağı değil diyerek sulandırıyor”

“Müze yaptın da Yunanlıların dostluğunu mu kazandın?”

“Ayasofya hukuki bir hadisedir”

“Hukuki yanlışlık, Ayasofya’yı vakıflar teşkilatından alıp Milli Eğitime verdiler”

“İmamoğlu’nun tekmesinin arkasında herkes bir şeyler arar”

“FETÖ ve Yunan Türkiye’nin milli düşmanıdır”

Ahmet Şimşirgil’in açıklamalarının tamamı SuperHaber YouTube kanalında yayında…

https://www.superhaber.tv/prof-ahmet-simsirgil-ilber-ortayli-ayasofya-meselesini-sulandiriyor-video-282767