ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Şişli Spor Kulübü yöneticilerinden Başkan Alen Tekbıçak ve Zareh Karakaş 18 Haziran 2020, Perşembe, saat 14.00’te, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patrik Sahak II Hazretleri tarafından kabul edildiler.

Ziyaret amaçlarının yeni Patrik Hazretleri’ni Şişli Spor Kulübü’nün sorunları ve bütçe açığı ile bu konuda cemaatimize başvurmanın kaçınılmazlığı olduğunu belirten konuklar, çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgiler de aktardılar.

Patrik Hazretleri ziyaret için teşekkür etti ve kendilerine tüm çalışmalarında başarılar diledi.

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