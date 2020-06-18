İvo Molinas ‘Deutsche Welle’ye yaptığı açıklama için özür diledi

Daha önce sitemizde de ”Alman Deutsche Welle, Türk-Yahudi düşmanlığı oluşturmaya çalıştı!” başlıklı haberle gündeme getirilen olayda sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye’de Türk-Yahudi düşmanlığı oluşturmaya çalışan Alman istihbaratı BND‘nin güdümündeki Deutsche Welle Türkçe‘nin hazırladığı habere konuşan Şalom Gazetesi‘nin Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas söylediklerinin yanlış anladığını belirterek bir özür metni yayınladı.

YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDUĞUM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Söz konusu haberde Türkiye’deki Yahudi gençlerin 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden çok etkilendiğini belirten Molinas açıklamalarının yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, ”DW Türkiye’nin Türk Yahudilerinin yurtdışına gitmeleri ile ilgili hazırladığı habere görüntülü olarak, içeriğinden bağımsız ve habersiz bir şekilde katılmış, kısaca nüfusumuzun azalması ile ilgili nedenleri söylemiş.yurtdışına giden gençlerin alçak 15 Temmuz darbe girişiminden de çok etkilendiğini ifade etmiştim. Bu ifademin yanlış anlamaya müsait olduğunu görmüş bulunmaktayim.15 Temmuz darbe girişimi tarihimizde hain bir kalkışmadır ve bunun başka bir şekilde yorumlanması ima bile edilemez. Bu bağlamda yanlış anlamaya neden olabilecek ifadem için özür dilerim.” ifadelerini kullandı.

https://www.habervakti.com/dosya/ivo-molinas-deutsche-welle-ye-yaptigi-aciklama-icin-h114822.html