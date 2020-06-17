Sinagoglar ‘yeni normal’e kapılarını açtı

İstanbul’da Şişli, Ortaköy ve Caddebostan Sinagogları, Bilim Kurulunun denetiminden geçerek, hijyen kurallarının en üst seviyede uygulanması şartıyla, kısıtlı sayıda yahid ile, 13 Haziran Cumartesi sabahı Şabat duası için açıldı.

Yeni normal düzende yapılan dualarda takip edilmesi gereken kurallarla ilgili olarak yetkililer tüm cemaat üyeleriyle bir duyuru paylaştı. Türk Yahudi Toplumu Yönetimi yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Amacımız hep birlikte uyum göstereceğimiz ‘Yeni Normal Hayat’a en hızlı şekilde adapte olmak ve mekânlarımızı bu dönemde kullanılabilecek maksimum kapasiteye ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

Yeni kurallar kapsamında sinagoglara maske ve siperliksiz girilmemesi, içeride bulunulduğu tüm süre zarfında maske ve siperliğin kullanılması, her yahidin kendi dini objelerini getirmesi (tallet, tefilin, kitap, kipa) ve otururken aralıklı düzene dikkat edilmesi gibi uygulamalar bulunuyor. İlk etapta, 65 yaş üzerinin sinagoglar henüz alınmayacağı ve kapıda kimlik kontrolü yapılacağı da açıklandı. Giriş ve çıkışlarda da sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el sıkışılmaması, fiziksel temas yapılmaması uyarısı da yapıldı.

Yetkililer dualara katılım için önceden rezervasyon yapılması gerektiğini, rezervasyon yapmayanların sinagoglara giremeyeceğini de hatırlatıyor.

İlk duanın ardından

Cumartesi sabahı Şabat tefilasının gerçekleştiği Ortaköy Etz Ahayim Sinagogu Haham Akali Rav Naftali Haleva, uzun sürenin ardından sinagog binasında gerçekleştirilen duanın çok duygulu ve coşkulu olduğunu ifade etti. Rav Naftali Haleva tüm duanın maskelerle gerçekleştiğini, Hahambaşı Rav İshak Haleva’nın şükür duasının da okunduğu ibadetin ardından çıkışların teker teker yapıldığını, tüm yahidlerin sinagogdan mutlu bir şekilde ayrıldığını belirtti.

http://www.salom.com.tr/haber-114936-sinagoglar_yeni_normale_kapilarini_acti.html