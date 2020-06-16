Taksiciler kendi aracımıza binmemize de karışır mı?

Savaş Özbey

Uber’e karşıydılar. Sonra yeni çıkan kiralık scooter’lara karşı çıktılar. Neredeyse tekerleği olan her şeye karşılar.

Arka koltukta oturan kadın yolcuyla aralarında münakaşa çıkıyor.

Dönüyor kadına bir yumruk atıyor.

Kadın kendini arabadan dışarı atıyor.

Hırsını alamamış olacak ki o da araçtan iniyor, kadının üstüne gidip bir de sokakta darp ediyor.

Taksimetredeki ücret 22 lira. Yolcunun zorla 30 lirasını alıp yola devam ediyor.

Daha birkaç gün önce. Her şey kamerada kayıtlı.

Esnaf değil, eşkıya.

Saatli bomba gibi. İstanbul trafiğinde dolaşıyor. Bir gün size de çatabilir, bir sevdiğinize de.

Elbette hepsi böyle değil ama bir azınlık koca bir işkolunun adını kötüye çıkarıyor.

O yüzden İstanbul’a 5 bin yeni taksi geleceğini duyunca sevindim.

Hiç olmazsa tek bir elden denetlenir, böyle şeylere karışanlar kulağından tutulduğu gibi meslekten atılır.

Ama taksici esnafı buna karşı.

Uber’e karşıydılar, aralarından bazıları tekme tokat hem şoförleri hem yolcuları dövdüler.

Sonra yeni çıkan kiralık scooter’lara karşı çıktılar.

Sana ne arkadaşım, araca binmek istemiyorum, istediğim yerde kiralayıp istediğim yerde bırakacağım. Bütün dünyada var.

Neredeyse tekerleği olan her şeye karşılar.

Korkarım böyle giderse yakında özel araçlarımıza binmemize de karışacaklar.

Murat Övüç’e bu korku epeyce bir süre yeter

Kim Kardashian’ın soykırım paylaşımının ardından “Siz Ermeniler pisliksiniz” diyerek bütün bir cemaati tahkir eden fenomen Murat Övüç’ün 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Savunmasında beş-altı yıldır ülkemizdeki Ermeni vatandaşlarımıza yardım ettiğini söylemiş.

Bu nasıl bir mantıktır ya?

Sorsanız o olmasa ne Emniyet ayakta kalacak, ne Darülaceze ne Ermeni cemaati.

Yap şovlarını, çek abuk sabuk videolarını…

Cemiyet, polis teşkilatı…

Yüzüne kapanmadık kapı kalmadı.

Darülaceze ’den çok sert bir cevap aldı, şov yapmak isterken karakoldan kovuldu.

Ama hâlâ işlediği nefret suçuna karşı (yaptığını iddia ettiği) yardımlarını öne sürüyor, gözümüze sokuyor.

Neyse… Ceza almasa bile, bu “1.5 yıl korkusu” ona epeyce bir süre yeter.

Maçka korku tüneli

Şehrin göbeğindeki parkta üç gün arayla iki olay yaşandı. Önce yanındaki kadınlara laf atılan bir doktor tacizcilere müdahale edince kırık şişeyle boğazı kesildi.

Sonra iki grup birbirine girdi, yine kırık şişelerle yapılan kavgada iki kişi ağır yaralandı.

Pek bilinmeyen bir vakayı da ben anlatayım: Yapımcı Elif Dağdeviren bir paylaşım yaptı: “Maçka Parkı’nda çocuklar yeni bir oyun keşfetmişler. Gelene geçene korona tükürüğü atıp uyarana saldırıyorlar. Fotoğraflarını çekmeye kalkınca bana da saldırdılar. Araya birileri girip kurtardı.”

Çetecikler şehrin en nezih parkını korku tüneline çevirirken güvenlikten sorumlu olanlar ne yapıyor?

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/savas-ozbey/taksiciler-kendi-aracimiza-binmemize-de-karisir-mi-41542338