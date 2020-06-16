Kutsal Ruh Katedrali’nde Karantina Sonrası İlk Ayin

14 Haziran Pazar günü, Koronavirüs önlemleri gereğince 17 Mart’ta son ayinin gerçekleştirildiği İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde Efkaristiya Bayramı kutlandı. Genelde Polonezköy’de gerçekleşen Efkaristiya Bayramı’nın ayini, İngilizce ve Türkçe olarak İstanbul Latin Katolik Kilisesi Başepiskoposu Monsenyör Ruben Tierrablanca tarafından yönetildi ve Salezyen papazları eşlik etti.

Katedralin girişinde ateş ölçümü yapılırken, dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Gereken sosyal mesafeden dolayı sadece 180 kişi kabul edildi.

Ayin başlangıcında tören eşliğinde kiliseye, maske takan din adamları ve yardımcıları çok özel bir görüntü oluşturdu.

Aziz Markos tarafından yazılan Mesih İsa’nın sözleri ilk olarak Peder Josef tarafından İngilizce olarak ve ardından diyakon tarafından Türkçe olarak okundu.

Daha sonra Monsenyör Tierrablanca vaazında Mesih’in Bedeni ve Kanını kutladığımız bu bayramın anlamını anlattı. Ayrıca, “Bir virüsün sebep olduğu bu sağlık krizi, Salgın bizlere bir kez daha ne kadar kırılgan ve aynı zamanda hayatta kalma konusunda ne kadar da hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Gerçekten de, içinde bulunduğumuz bu zor durumda, imanımızın zenginliğinin değerini ve hayatta kalma tecrübesini yepyeni bir şekilde, büyük lütuf Efkaristiya’yı ve Barışma Kutsal Gizemi’ni özel bir şekilde tecrübe ettik” dedi.

Kutsal Komünyon elde ve tutan bir mesafe ile dağıtıldı.

21 Haziran gününden itibaren, her zamanki normal zamanında iki ayin Kutsal Katedrali’nde saat 10:00’da İngilizce ve 11:30’da Fransızca yapılacak.

(Nathalie Ritzmann/SAT-7 TÜRK)