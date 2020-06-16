Ermeni askeri heyet, Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferin 75. yıldönümü vesilesiyle Moskova’da

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin sembolik 75 kişiden oluşan birimi, 14 Haziran’da Moskova’ya gitti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Ermeni askerlerin, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın 75. yıldönümüne adanmış askeri geçit törenine katılacağını duyurdu.



Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kutlanan zaferin 75. yıldönümüne adanmış askeri geçit töreni, 24 Haziran tarihinde Rusya Federasyonu başkentinde gerçekleştirilecek. Törende ayrıca Ermeni Tamanyan Bölümü’nün bayrağı da dalgalandırılacak.

Aslında 9 Mayıs’ta yapılması planlanan ve koronavirüs nedeniyle ertelenen askeri geçit törenine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da katılması bekleniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/16/Ermeni-Savaşı-75-yıldönümü-Moskova/185788