MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATILMAZ

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Muzaffer Kırmacı

Bir kere daha görüldü ki; CHP’nin niyeti iktidara gelmek değil.

CHP’nin siyaset mantalitesi, bu ülke insanına yabancı.

Muharrem İnce’nin tespiti çok yerinde.

Ne diyordu İnce?

“Siz bu kafayla 250 yıl da geçse iktidara gelemezsiniz.”

O kafayı Sayın İnce’den daha iyi kim bilebilir?

İktidar ateşten gömlek.

Her babayiğidin harcı değil o gömleği giymek.

Halkın dini duyguları ile alay edenleri, bu millet sittin sene iktidara getirir mi sanıyorsunuz?

CHP dün ne ise, bu gün de o. Bir arpa boyu iyileşme ne yazık ki yok.

CHP’li vekil İbrahim Kaboğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkmış.

Küstahlık ve aymazlık bununla kalsa neyse. İktidara geldiklerinde Sultanahmet Camiini de müze yapacaklarını söylüyor.

Bir başka CHP Milletvekili Engin Altay Türkiye’nin Libya’daki başarılarından oldukça rahatsız olmuşa benziyor.

“Erdoğan Libya petrollerinin peşinde. Buna izin vermeyiz”diyor.

Engin Altay’ın CHP Milletvekili olduğunu bilmeyen birisi, darbeci Hafter’in sözcüsü sanır.

Daha önce hükümete, “Dünyanın en iyi işini de yapsanız sizi alkışlayacak halimiz yok” diyen de Engin Altay’dı.

Acaba bu adamlar hangi ülkenin milletvekilleri? Kimlere ne mesajlar veriyorlar?

Türkiye’nin Başarılarından neden bu kadar rahatsızlar?

Bakın rahmetlik Özal malum zihniyet için ne demiş?

“Ben bir icraat yapacağım zaman sol kafaların yazdıklarına bakarım, eğer hiç sesleri çıkmıyorsa o projeyi yapmam rafa kaldırırım.

Yarısının sesi çıkmıyor, yarısının sesi çıkıyorsa o projeyi yeniler öyle yaparım.

Eğer bütün solcular projeyi engellemek için yaygara yapıyorlarsa, hiç kimseyi dinlemem aynen yapar ve bitiririm.

Çünkü o proje memleket için hayırlara vesiledir.”

Kazım Karabekir Paşa hatıralarında anlatıyor.

Anayasa’da “dinimiz İslam” yazılmasına CHP Milletvekili Mahmut Esat Bozkurt karşı çıkıyor. Dinimiz “Hristiyan” yazılmasını istiyor ve şöyle diyor;

“Çünkü İslam terakkiye manidir. Bu dinle yürünmez mahvoluruz. Ve bize kimse ehemmiyet vermez.”

Hani Şener Şen bir filminde diyordu ya; “Ağanın şeyinin üstüne şey olur mu?” diye.

Olmaz.

Peki Mahmut Esat Bozkurt’un sözünün üstüne söz olur mu?

Olmaz!

CHP’nin stepnesi rolünü üstlenen İYİ Parti’nin de, CHP’den kalır tarafı yok.

Onlar da konuyu sulandırmak için, “Araştırma Komisyonu kurulsun” diye teklif vermişler.

Bu konunun nesini araştıracaksın?

Maksatları konunun cılkını çıkarmak.

Ama bu millet buna izin vermez.

Ayasofya’nın müze yapılması bu milletin ayaklarına takılan bir prangadır.

Ayasofya’nın ibadete açılması, pranganın kırılması demektir.

Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Hanın aziz hatırası Ayasofya’ya özgürlüğü bir an önce iade edilmeli, ilk namazı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kıldırmalıdır.

Böylece “Müslüman mahallesinde salyangoz satılamayacağı”dosta, düşmana anlatılmalıdır.