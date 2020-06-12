Üç Horan Vakfı Başkanı Çekem Vakıflar Genel Müdürü ile görüştü

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Simon Çekem Ankara’da Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çekem ile Vakıflar Genel Müdür Burhan Ersoy’un, Üç Horan Yönetimi ile ilgili sorunlar hakkında görüştüğü tahmin ediliyor.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimi son olarak iki kişiye düşmüştü. Esayan Okulu’nun iki müdürünün görevine vakıf yönetimi tarafından son verilmesi, vakfa yönelik eleştirilerin tekrar gündeme gelmesine neden olmuştu. Bu süreçte Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu VGM’ye bir yazı yazarak vakıf seçimleri yapılana kadar Beyoğlu üç Horan Vakfı yönetiminin Surp Pırgiç Hastanesi yönetimine devredilmesini talep etmişti.

Bu talebin ardından VGM ile çeşitli temaslar yürütüldüğü biliniyor. Bu çerçevede Beyoğlu Üç Horan yönetiminin daha geniş bir yöneticiler grubu tarafından yönetilmesi formülü de gündeme geldi. Bedros Şirinoğlu da Agos’a verdiği röportajda, “Yukarıdan bize ‘beş tane seçilmiş yönetici getirin Beyoğlu’na atayalım’ dediler..” demişti. Burhan Ersoy ile Simon Çekem arasındaki görüşmenin bu çerçevede yapıldığı tahmin ediliyor.

Çekem görüşmeye dair ayrıntı vermedi. VGM’den de henüz görüşmeye dair bir açıklama yapılmadı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24166/uc-horan-vakfi-baskani-cekem-vakiflar-genel-muduru-ile-gorustu