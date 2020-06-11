Sınır Dışı Uygulamasında Yeni Aşama

Protestan Kiliseler Derneği basın açıklaması ile Türkiye’nin uzun yıllardır sürdürdüğü yabancı uyruklu Protestan din görevlilerinin ikamet izinlerinin uzatılmayarak sınır dışı edilmesi uygulamasının sistematik olduğunu düşünmeye başladıklarını belirterek uygulamanın yeni aşamasında, eşi Türk vatandaşı Protestan din görevlisi olan yabancı uyruklu eşlerin de ikametlerinin uzatılmamaya başlandığı ve bu kararla yabancı eşe sınır dışına çıkma tebliği yapıldığı belirtildi.

TÜRK İLE EVLENENLERE DE İKAMET İZNİ YOK

Açıklamada bu kararın ve uygulamanın sonucunda aile birliklerini bozmak istemeyen Türk vatandaşı din görevlilerininde eşleriyle birlikte Türkiye dışına çıkmaya zorlandığı belirtildi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Özellikle son yıllarda, Ülkemizde yabancı uyruklu Protestanlara yönelik, pek anlam veremediğimiz ve gerekçesini anlayamadığımız bir sınır dışı etme uygulamasının yapıldığını görüyoruz. Onlarca aileden, tatminkâr bir gerekçe göstermeksizin ülkeyi terk etmeleri istenmekte ve bu bazı durumlarda vize iptali ile bazı durumlarda yeni vize verilmeyerek yapılmaktadır. Her devletin kendi ülkesinde yaşayan ve vatandaş olmayan kimseler üzerinde doğal olarak böyle bir hak sahibi olmasını anlamakla birlikte, karşılaştığımız bir kaç uygulama bizlerin bu uygulamayı anlamamızı daha da zorlaştırmaktadır.” denildi.

NORMALLEŞME BİTER BİTMEZ SINIR DIŞILAR BAŞLADI

Açıklamada, sınır dışı kararlarını COVİD-19 tedbirleri kapsamında sınırların kapatılması nedeniyle bir süredir durduğu belirtildi. Tedbirlerin kaldırılmasından hemen ardından, uygulamalara yeniden başlandığının dile getirildiği açıklamada, “tedbirlerin kaldırılmasından hemen ardından, sınır dışı etme kararları verilmeye devam edilmesi tarafımızdan sıra dışı ve sadece Protestan Hristiyanlara yönelik bir uygulama olarak algılanmasına neden olmaktadır.” denildi.

SON MAĞDUR ABD VATANDAŞI VE KİLİSE ÖNDERİ OLAN TÜRK EŞİ

Protestan Kiliseler Derneği’nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar eşlerden birinin Türk vatandaşı olduğu iki ailenin, yabancı uyruklu eşe sınır dışı kararı verilmesi sonucunda aile birliğini korumak için aile olarak Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldığı belirtilerek, “Bunun en son örneği Lütfü ve Joy Subaşıgüller çiftidir. 2013 yılından bu yana evli olan çift üç çocuk sahibidir ve çocukların her biri Türk vatandaşıdır. 10 yıldır Türkiye yaşayan ve son 7 yıldır da Türk vatandaşı Lütfü Subaşıgüller ile evli evli olan Joy Anna Subaşıgüller’den, evliliğinden Türk vatandaşı 3 çocuğa sahip olmasına rağmen oturum hakkı verilmeyerek ülkeyi terk etmesi istenmiştir. “ denildi.

“UYGULAMA BİR AN ÖNCE SON BULSUN!”

Protestan Kiliseler Derneği’nin açıklamasından daha önce yabancı uyruklu olan eşlerine sınır dışı kararı verildiği için Türk vatandaşı eş de aile bütünlüğünü korumak için zorunlu olarak Türkiye’den taşınmak zorunda kaldıklarına vurgu yapılarak “Subaşı çiftinin aynı zamanda Ankara’da bir kilisede aktif olarak görev aldıklarını düşündüğümüzde bize uygulamanın sistematik olduğunu düşündürmektedir. Protestan Kiliseler Derneği olarak bu uygulamaların temel insan hakları, uluslarası ve ulusal hukuk kuralları çerçevesine yeniden değerlendirilmesi, bir an önce sona erdirilmesini talep ediyoruz.” denildi.

https://www.hristiyanhaber.net/2020/06/11/sinir-disi-uygulamasinda-yeni-asama/