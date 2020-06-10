Skandal Ayasofya fetvası

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İsmail Yaşa

Darbecilerin kontrolündeki Mısır Fetva Kurumu önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya ve İstanbul’un fethiyle ilgili skandal bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Erdoğan’ın “dini ve fetvaları kullandığı” öne sürülerek İstanbul’un fethi “Osmanlı işgali” olarak adlandırıldı.

Kurumun Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada Ayasofya’nın 537 yılında Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edildiği ve 1453’te “İstanbul’u işgal eden” Osmanlılar camiye çevirinceye kadar 916 yıl kilise olarak kaldığı ifade edildi.

Mısır Fetva Kurumu’nun bu açıklamasının son günlerde Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesiyle ilişkili olduğunu söylemeye gerek yok.

Darbe karşıtı tavrı nedeniyle Türkiye’ye düşman olan Mısır cuntası, Akdeniz’deki denklemde de yine Türkiye’ye karşı Yunanistan cephesinde yer alıyor.

Abdülfettah es-Sisi’nin fetvacıları da böylesine akıl dışı bir açıklamayla Ayasofya konusunda müttefikleri Yunanlılara destek oluyorlar.

Darbe yanlısı müftülerin İstanbul’un hadisi şerifle müjdelenen fethini “işgal” olarak nitelemesine Arap sokağından o kadar büyük tepki geldi ki Mısır Fetva Kurumu kısa sürede tükürdüğünü yalamak ve geri adım atmak zorunda kaldı.

Kurumun yayınladığı yeni açıklamada İstanbul’un fethinin Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen ve Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen “büyük bir İslami fetih” olduğu belirtildi.

Erdoğan’la ilgili ithamlarında ısrar eden darbeci müftüler “Erdoğan’ın Fetih’le alakası yok” diyerek o Cumburbaşkanı’na yönelttikleri asılsız suçlamalar konusunda ise geri adım atmadı.

Açıklamada Fatih için “büyük sufi” ifadesinin kullanılması dikkat çekiciydi.

Darbe yanlısı fetva kurulu, bu ifadeyle İstanbul’u fetheden komutanın “İhvancı” olmadığını söylemeye çalışıyor olsa gerek.

Türkiye’yi ve Erdoğan’ı karalamak için yayınlanan skandal açıklama o kadar kötü kaleme alınmış ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

Mısır cuntası Erdoğan’ı “dini ve fetvaları kullanmak” ile itham ederken bu suçlamayı Mısır Fetva Kurumu’na yaptırarak bizzat kendisinin dini ve fetvaları kullandığını göremeyecek kadar kör olmalı.

İstanbul’un fethi için “işgal” derken bunun aynı zamanda tüm İslami fetihleri “işgal” olarak nitelemek anlamına geldiğinin herhalde farkında değil.

İslam âlimlerinin zaman içinde değişen koşullara veya kendilerine ulaşan yeni delillere göre fetvalarını değiştirdikleri olmuştur.

Fakat “işgal” olduğu öne sürülen bir olayın sadece birkaç saat sonra “fetih” olarak nitelendirilmesi görülmüş bir şey değil.

Bu bize söz konusu açıklamanın tamamen siyasi saiklerle yapılmış keyfi bir açıklama olduğunu gösteriyor.

Ayrıca bir başka şey daha anlatıyor.

Müslümanlar hep birlikte gerekli tepkiyi ortaya koyabilirlerse bazı şeyleri değiştirebilirler.

Mısır Fetva Kurulu’nun geri adım atmasının tek sebebi sosyal medyada açıklamaya gösterilen yoğun tepki.

Bu tür açıklamalar ve skandal fetvalar aynı zamanda büyük bir fırsat.

Mısır cuntası gibi halk iradesini gasp ederek Müslüman ülkelerin yönetimlerine çöreklenen çetelerin İslami değerlere nasıl düşman olduklarını darbe yanlısı fetvacıların fetihlere “işgal” diyen açıklamasından daha güzel anlatacak bir şey olamaz.

https://www.haber7.com/yazarlar/ismail-yasa/2983755-skandal-ayasofya-fetvasi/?detay=1