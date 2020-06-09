ASLINDA 1991’DEN BERİ NAMAZ DA KILINIYOR EZAN DA OKUNUYOR

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Arzu

İstanbul’daki en büyük Roma Katolik kilisesi olan Padua St. Anthony, günümüzde mülkiyeti üzerinde yasal bir savaşa girmiştir. İtalyan kraliyet ailesinin torunları, kentin Beyoğlu bölgesindeki kilisenin mülkiyet haklarını ararken, kilisenin kilisenin dini bir site olması nedeniyle hak sahibi olmadığını iddia ediyorlar.

Cuma günü yapılan bir duruşmada, şehirdeki bir mahkeme mirasçıların kilisenin mahkemeden aldığı geçici tedbiri engelleme talebini reddetti. Bu arada Vatikan, Ankara’daki büyükelçiliği aracılığıyla duruşmaya davacı olarak katılmaya çalıştı.

“Yüzyıllık bir Katolik Kilisesi’nin değerini belediye yasalarıyla ölçemezsiniz. Bu Katolik cemaatine ve Vatikan’a hakaret ”dedi. Kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu.

Duruşmanın merkezinde sahtekarlıkla suçlanan bir Türk avukat var. İstanbul merkezli bir emlakçı Sebahattin Gök, isimleri kilise mülklerinin sahibi olarak kaydedilen İtalya, ABD ve Fransa’daki İtalyan kraliyet ailesinin mirasçılarına ulaştı. Onları kiliseyi, iki adet altı katlı apartmanları ve kilise mülkü olarak kayıtlı ofis olarak kullanılan dört binayı satmaya ikna etmeyi başardı. Kilise, kilisenin durumunu netleştirmek ve satışı engellemek için 2016 yılında bir dava ile karşı çıktı. Padua St. Anthony için avukatlar, kilisenin mülkiyet olarak kaydedildiği 1937 yılında kilisenin mülkiyetini İtalyan kraliyet ailesi üyelerine kaydettirmenin yasal bir uygulama olduğunu söylüyorlar. Kraliyet ailesinin mirasçıları 1971’de haklarını geri çekerken, mirasçılar bu konuyu 2016 yılında Beyoğlu’nun tapu siciline devrederek mülklerin satışını istedi.

Cuma günkü duruşmadan sonra gazetecilere konuşan Hatipoğlu, mahkeme kilisenin lehine karar verdiğini, ancak yasal süreç devam edeceğini söyledi. “Beklediğimiz buydu. Artık yasal güvencemiz var ”dedi.

Beyoğlu’ndaki ünlü İstiklal Caddesi üzerinde yer alan kilise, 1906-1912 yılları arasında İtalyan topluluğu tarafından 1725 yılında inşa edilen yıkılmış bir kilisenin yerine inşa edilmiştir. İstanbul’daki en büyük Katolik cemaate sahiptir ve , Lehçe, İngilizce ve Türkçe. Katolik cemaati arasında, Papa XXIII.John’un görev süresi boyunca on yıl boyunca Vatikan’ın Türkiye büyükelçisi olarak 1958’de seçilmesinden önce vaaz verdiği kilise olarak bilinir.

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