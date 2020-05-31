Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açıldı

HYETERT – Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün açıldı.

Açılışa İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Reisi ve Patrik Vekili Metropoliti Filuksinos Yusuf Çetin ile İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sayın Sait Susin de katıldılar.

Prof. Dr. Dilmener’in kurucuları arasında bulunduğu Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) Genel Başkanı Avukat Sayın Haluk Eldem de Mardin’i ve Mardinlileri temsilen açılışta hazır bulundular.