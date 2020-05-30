Sivil toplum kuruluşlarından açıklama: Bu oyunu defalarca gördük

Son dönemlerde artan nefret söylemi ve saldırılarına ek olarak Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e ölüm tehdidi mesajı gönderilmesi üzerine bazı sivil toplum örgütleri ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada “Son dönemlerde üst üste gelen bu kışkırtma ve saldırılar birbirinden bağımsız ve rastlantısal değildir. Toplumu ayrıştırma, bölme, korku salma amaçlı nefret dilinin tetiklediği güdümlü eylemlerdir. Takipsiz ve cezasız kalmaları şer planları kuran odakları güçlendirmekte, hatta teşvik etmektedir” dendi

ADO Alevi Düşünce Derneği, Demokrasi İçin Birlik, Demokratik İslam Kongresi Diyalog Grubu, Yurttaş Girişimi gibi örgütlerin imza attığı bildiri şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları olan bizler bu oyunu defalarca gördük, yaşadık. Sonu kötü bitiyor.



İşte yine bir süredir toplumun sinir uçlarına dokunmayı, tedirginlik, kargaşa, güvensizlik ortamı yaratmayı amaçlayan provokatif eylemler peş peşe geliyor.



Van Başkale’de Vefa görevlilerinin uzun menzilli silahlarla saldırıya uğraması, muhalif kişi ve liderlere mermili, silahlı görüntülerle gözdağı verilmesi, Adana Yüreğir İlçesi CHP Gençlik örgütü başkanının tutuklanması, İzmir’de cami hoparlöründen Çav Bella çalınması, Bakırköy’de kilisenin kapısının yakılmak istenmesi, Kuzguncuk Ermeni kilisesinin haçının çalınması, mezarların tahrip edilmesi bu örneklerin bazıları.



Bu kabulü mümkün olmayan eylemlerin en yenisi, iki gün önce Hrant Dink Vakfı’na gönderilen e-postada, daha önce de benzer dönemlerde defalarca duyduğumuz “Bir gece ansızın gelebiliriz” gözdağıyla Rakel Dink’in ve Vakfın avukatının ölümle tehdit edilmesidir.



Son dönemlerde üst üste gelen bu kışkırtma ve saldırılar birbirinden bağımsız ve rastlantısal değildir. Toplumu ayrıştırma, bölme, korku salma amaçlı nefret dilinin tetiklediği güdümlü eylemlerdir. Takipsiz ve cezasız kalmaları şer planları kuran odakları güçlendirmekte, hatta teşvik etmektedir.



Geçmişte benzerlerini yaşadık. Hrant Dink suikastine giden yollar benzer provokasyonlarla ve aynı nefret diliyle döşendi. Bu film bize on yıllar boyunca defalarca seyrettirildi. Filmin sonu her defasında kötü bitti.



Sorumluları provokasyonlara son vermeye, kin ve nefreti körüklemekten vaz geçmeye; yetkilileri görevlerini ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmeye davet ediyoruz.



Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü ayrımcılığı lanetleyen yurttaşları olarak Hrant Dink Vakfı’na geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.”

Bildiriye imsa atan kuruluşlar şöyle:

ADO ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI – ANITPARK FORUM

ANKARA DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK GİRİŞİMİ

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK (DİB) – DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ DİYALOG GRUBU

DOĞU-GÜNEYDOĞU DERNEKLERİ (DGD) PLATFORMU

HAK ve ADALET PLATFORMU – SOLFASOL GAZETE – YURTTAŞ GİRİŞİMİ

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24093/sivil-toplum-kuruluslarindan-aciklama-bu-oyunu-defalarca-gorduk