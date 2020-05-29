Kilisenin haçını kıran kişi serbest

Üsküdar Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını söküp kıran kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Saldırgan, şeker hastalığının etkisiyle haçı söktüğünü söyledi.

DUVAR – İstanbul Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını söküp kırdığı ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Mazlum D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından hakkında, “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Mazlum D. hakimlikteki ifadesinde, şeker hastası olduğu için çalışamadığını ifade ederek, daha önceki beyanlarında da belirttiği gibi bir anlık bir şey olduğunu, hastalığının etkisiyle yaptığını anlattı. Gerçekleştirdiği eylemin altında herhangi bir neden olmadığını iddia eden Mazlum D, hiçbir kişi ya da yapıyla bağlantısının bulunmadığını, pişman olduğunu söyledi.

Savcılığın tutuklama talebini reddeden hakimlik, Mazlum D.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. (AA)

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/29/kilisenin-hacini-soken-supheli-serbest/