Hrant Dink Vakfı’na destek mesajları

Hrant Dink Vakfı avukatına ve Rakel Dink’e ölüm tehdidi mesajı gönderilmesi üzerine birçok kişi ve kurumdan Hrant Dink Vakfı’na destek mesajları yayınlandı.

Hrant Dink Vakfı’ndan yapılan açıklamada “27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı’na email ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükseltilen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz.” denmişti

Hrant’ın Arkadaşları grubunun mesajı şöyle:

“Hrant Dink Vakfı, geçtiğimiz iki gün içerisinde vakfa yönelik yapılmış olan ciddi tehditlere dair bir basın duyurusu yayınladı. Hrant Dink Vakfı’nın ‘kardeş masalları’ anlatmakla itham edildiği; başta merhum Hrant Dink’in eşi Rakel Dink olmak üzere tüm aile fertleri, avukatlar ve dahi vakıf çalışanlarının ölümle tehdit edildiği söz konusu mesajlar tam da göz göre göre işlenen Dink cinayetini hatırlatır biçimde ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sloganını içeriyor.

Son günlerde dört bir yanda kendini gösteren ırkçı,ayrımcı ve nefret suçu barındıran hadiseler de göz önünde bulundurulduğunda; bu tehditlerin kamuoyu ve yetkililer tarafından büyük bir ciddiyetle ele alınması gerektiğini hatırlatır sorumluklarını yerine getirmeye davet ederiz.

Karşı karşıya olduğumuz durum, geçiştirilebilecek, görmezden gelinebilecek, ‘bir şey çıkmaz bundan’ diyerek gündem dışına itilebilecek türden değildir.Hiç kimse Rakel Dink’i tehdit edemez.

Hiç kimse Dink Ailesi’ni tehdit edemez.



Hiç kimse avukatları, vakıf çalışanlarını tehdit edemez.

Rakel Dink’in, Dink Ailesi’nin, avukatların ve Hrant Dink Vakfı çalışanlarının sonuna kadar yanındayız.”

Nor Zartonk grubu da bir destek mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

“Hrant Dink Vakfına yönelik yazılı ölüm tehditlerinde bulunulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.



Bir süredir Ermenilere ve farklı halklardan kişilere ve kurumlarına yönelen saldırılar artmaktadır. Süregelen saldırıların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ermeni ve Rumları hedef gösteren lobi söyleminden sonra tekrar artış gösterdiğine dikkatinizi çekiyoruz. Nefret dilini besleyen ve bundan menfaat uman başta Cumhurbaşkanı ve AKP hükümeti olmak üzere bütün siyasi parti ve kurumlardan süregelen nefret atmosferine son vermelerini ve yetkililerin derhal gerekli tedbirleri almalarını talep ediyoruz. Aksi halde gerek Dink Ailesine gerekse Hrant Dink Vakfında çalışan dostlarımıza yönelen herhangi bir saldırıdan kendilerini sorumlu tutacağımızı ilan ediyoruz.



Toplumsal barışın inşa edildiği, adil, özgür ve eşit bir ülke için mücadele eden Hrant Dink Vakfının yanında olduğumuzu beyan ediyor, Türkiye halklarını Hrant Dink Vakfına destek olmaya, dayanışmaya çağırıyoruz.



Öfkeliyiz. Bu ülkede eşit ve adalet içerisinde bir arada yaşamak istiyoruz ve bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok.”

Uluslararası Af Örgütü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada

“Hrant Dink Vakfı’na ve Rakel Dink’e yönelik bu tehdit derhal tarafsız ve bağımsız şekilde soruşturulmalı ve sorumlular adalet önüne getirilmelidir. Hrant Dink’in ölümüne giden süreçteki ihmaller tekrarlanmamalı ve tehdit edilen kişilere ve vakfa acilen koruma sağlanmalıdır^dendi.

Ayrıca HDP milletvekilleri Tuma Çelik ve Garo Paylan’ın da aralarda olduğu milletvekilleri, kişi ve kurumlar da destek mesajları yayınladılar “Hrant Dink Vakfı yalnız değildir” mesajını paylaştılar.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24090/hrant-dink-vakfi-na-destek-mesajlari