Evine gitmiş! Yakalandı

İstanbul Üsküdar‘da bulunan Surp Krikor Ermeni Kilisesi’nin giriş kapısı üzerinde bulunan Haç işaretini kıran Mazlum D. isimli 26 yaşındaki saldırgan, polisin 200 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü incelemesiyle yakalanıp gözaltına alındı.13 km’lik bir yürüyüşle Kanlıca’dan geldiği Kuzguncuk’taki kilisenin dış kapısının üzerindeki Haç işaretini kırdığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırganın saldırı sonrası 7 km’lik bir yürüyüş daha yaparak evine gittiği tespit edildi.



Ferit ZENGİN

Son dönemlerde artış gözlenen ibadethane saldırlarının sonuncusu geçtiğimiz 23 Mayıs Cumartesi günü 19.20 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk Mahallesinde gerçekleşti. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikor Ermeni Kilisesi’nin dış giriş kapısı üzerinde bulunan yaklaşık 50 cm uzunluğundaki sarı renkli Haç işareti kırılarak yere atıldı.

Olay gününden 3 gün sonra fark edilen ve Kilise yönetimine bildirilen saldırıyla ilgili Kilise Vakfının yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Kilise ve Kilisenin etrafında bulunan iş yerlerinden temin ettiği 200 ayrı kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, saldırıyı Beykoz Kanlıca Sahili’nden başlayıp saldırıyı yaptığı Surp Krikor Ermeni Kilisesi’nin önüne kadar 13 km yürüyerek gelen Mesut D. isimli şahısın yaptığı tespit edildi. Hırsızlık,tehdit, hakaret, mala zarar verme , başkasına ait kimlik belgesi kullanma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunup saldırıyı gerçekleştirdikten sonra 7 kml’ik bir yol daha yürüyerek Üsküdar Yavuztürk Mahallesi, Ayvacı Sokak üzerinde bulunan evine gittiği belirlenen Mesut D.adresine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan ve verdiği ifadede saldırının planlı bir saldırı olmadığını, bir anlık sinirle gerçekleştiğini ifade ettiği öğrenilen Mesut D. nin bağlantıları ve ilişkilerine yönelik polisin incelemesi devam ediyor.

Son dönemlerde ibadethanelere yönelik olarak yapılan saldırılarda bu ayın başında Bakırköy’de yine bir Kilise’nin kapısı yakılırken, İzmir’in çeşitli bölgelerinde ise ezan hoparlör sistemine girilen camilerden çav bella marşı çalınmıştı.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/evine-gitmis-yakalandi-6221860