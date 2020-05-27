Ermeni âşığı Youtube’dan ırkçı sansür

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Daha önce yerli ve milli içeriklere sansür uyguladığı için tepki toplayan Youtube, şimdi de Ermeni soykırım yalanını ifşa eden içerikleri karartmaya başladı. Musevi işadamı Doğan Kasadolu’nun Akit TV ekranlarında “Yüzyılın İftirası: Soykırım” başlıklı videosunun “nefret söylemi” gerekçesiyle kaldırıldığı öğrenildi.

Amerikan sermayeli video paylaşım sitesi Youtube’un başta Akit’in olmak üzere Ermeni soykırımı yalanını tüm yönleriyle ifşa eden videolara ve içeriklere “nefret söylemi” kılıfıyla ırkçı bir sansür uyguladığı ortaya çıktı.

Irkçılığın Youtube’u

Türkiye’ye yönelik hasmane tutumunu sürdüren Amerikan menşeili video paylaşım sitesi Youtube iyice azıttı. Daha önce Türkiye’de yerli ve milli içeriklere sansür uyguladığı için tepki toplayan Youtube, şimdi de Ermeni soykırım yalanını ifşa eden içerikleri karartmaya başladı. İşadamı Doğan Kasadolu’nun Akit TV ekranlarında soykırım yalanıyla ilgili sarf ettiği ifadeleri içeren “Yüzyılın İftirası: Soykırım” başlıklı videonun Youtube’tan kaldırıldığı öğrenildi. Kasadolu’nun kendi Youtube hesabından yüklediği 41 dakikalık videonun “nefret söylemi” gerekçe gösterilerek kaldırıldığı belirlendi. Hiçbir somut gerekçeye dayandırılmayan sansür kararına itirazda bulunan Kasadolu’nun bu talebinin de reddedildiği kaydedildi.

Kendi ülkemizde savunamıyoruz!

İşadamı Kasadolu, “Youtube dinsel ve ırkçı ayrımcılık yapmıştır. Kendi ülkemizde, kendi ülkemizi savunamayacak hale düşürülüyoruz. Youtube’un bu ırkçı tutumunun ne anayasa ve yasalarımızda, ne de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yeri vardır. Cezayı hakikati haykıranlar değil Youtube gibi yasakçı, sansürcü ve ırkçı mihraklar hak ediyor” dedi.

Youtube’un hukuki makamlarca gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Kasadolu, “Kendi ülkemizde bile ‘soykırım yapmadık’ diyemiyoruz, böyle ifade özgürlüğü olabilir mi? Biz o videoda Türk milletinin Ermeni soykırımı yapmadığını ortaya koyduk. Bu iftirayla nasıl mücadele edileceğini de açık açık ifade ettik o kaldırılan videoda. Savcılarımızı göreve davet ediyorum” diye konuştu.

Sansürcünün ilk vukuatı değil

Sansürcü Youtube, daha önce de haçlı terörünü en net şekilde ortaya koyan Yeni Zelanda saldırısına ilişkin Akit TV’nin yayınladığı ibret vesikası niteliğindeki görüntüleri “şiddet unsuru içerdiği” iddiasıyla kaldırmıştı.

Youtube, terörle ilişkili on binlerce videoyu şikayetlere ve mağdurların bizzat başvurmasına rağmen kaldırmamakta ise direnmişti. Amerikan sermayeli Youtube’a Türkiye’de çeşitli tarihlerde giriş engeli getirilmesine rağmen CHP’nin mahkemeye başvurması üzerine yasak kaldırılmıştı. Gazetemiz Akit, Youtube’un skandalını 22 Mart 2019’da “Teröriste izin, İslam’a sansür! Haçlı uşağı YouTube” başlıklı haberiyle gündeme taşımıştı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermeni-asigi-youtubedan-irkci-sansur-1260238.html