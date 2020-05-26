Los Angeles’ten 56 Ermenistan vatandaşı Yerevan’a döndü

23 Mayıs tarihinde ABD’nin Los Angeles şehrinden 56 Ermenistan vatandaşı Los Angeles-Amsterdam-Minsk-Yerevan uçuşuyla ülkesine geri döndü.

Ermenistan Los Angeles Konsolosluğu ve Hollanda’daki Ermenistan Büyükelçiliğinin ortak çabalarıyla iki farklı havayolu şirketlerinmin uçuşları birbirine bağlandı.

Hollanda’daki Ermenistan Büyükelçiliğinin aktardığı bilgilere göre KLM ve Belavia havayolu şirketleriniyle varılan anlaşmayla Ermenistan vatandaşları Amsterdam’ıaktarmalı olarak kullanıyorlar ve Schengen vizesine ihtiyaç olmuyor.

Bu yöntemle artık 2 Mayıs tarihinden beri 121 Ermenistan vatandaşı ülkesine döndü. Uçuşlar haftada bir kez düzenliyor ve gelenler Ermenistan’a döndükten sonr 14 gün izole ediliyorlar.

Bir sonraki Los Angeles-Amsterdam-Minsk-Yerevan uçuşu 30Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/26/Los-Angeles-Ermenistan-uçuş/184315