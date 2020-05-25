Ermenistan’da koronavirüs bilançosu endişe verici: bir gün içinde 452 yeni vaka

Ermenistan’da 25 Mayıs saat 11:00 itibarıyla son 24 saat içerisinde 452 yeni kornavirüs vakası kaydedildi. Sağlık Bakanlığının sunduğu bilgilere göre Covid-19 yeni tip koronavirüs toplam vaka sayısı böylece 7113’e ulaştı.

Son bir günde 1197 test yapılmak üzere toplam test sayısı 51.594 oldu.

Şu an itibarıyla 3842 hasta tedavi altında bulunurken 3145 kişi de iyileşip taburcu edildi. Son bir günde 81 hasta iyileşti.

Son 24 saatte yeni 6 ölüm kaydedildi ve toplam ölüm sayısı 87’ye vardı.

Koronavirüs teşhisi koyulan 6 kişi de başka hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Böyle ölümlerin sayısı ise 39’a ulaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/25/Ermenistan-koronavirüs-vaka/184250