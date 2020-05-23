YARDIM SONUÇLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Cemaatimiz üyelerinin de bildiği üzere, Corona Virüs Salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin himaye ve önderliğinde Patriklik Makamı’nın bir yardım faaliyeti sürdürülmektedir. İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatarak onlara gıda ve temizlik gereçleri temin etmektedir.

Bu yardım, cemaatimizin, cemaat ve kilise vakıf yönetim kurullarının gönüllü ve cömert maddi, manevi destekleriyle cemaati kapsayan bir yardım faaliyetine dönüştü.

Bu yönden hareketle, yapılan çalışmaların amacı hakkında cemaatimizi önceden bilgilendirmiş ve dağıtılmış olan gıda maddelerinin miktarını bildirmiştik. Yapılan yardım faaliyetinin ikinci turu da sona ermiş olup, yardım alanlara ilaveten yeni kayıtlar da kabul edilmektedir.

Bu yardım çalışmalarına geçen hafta küçük kızımız Nare’nin ciddi ve ertelenmeyecek sağlık durumunun gerektirdiği ameliyat ihtiyacı eklendi. Bu alanda da Patriklik Makamı’nın önderliğinde hızlı bir şekilde gönüllü ve cömert yardımlar toplandı.

Yardım faaliyetiyle ilgili olarak özet bir hesap dökümü cemaatimizin ve cemaat ve kilise vakıf yöneticilerinin dikkatine sunulmaktadır. Yakında bağışta bulunanlar hakkında da ayrıntılı bilgi verilecektir.

İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatarak imanlarının canlı olduğunu gösteren cemaatimizin bilinçli ve imanlı üyelerine Kadasetli Patrik Hazretleri’nin bereket dualarını iletiyoruz.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/yardim-sonuclari-hakkinda-aciklama/