TÜRKAZDER Karabağ’daki Sözde Seçimlere Tepki Gösterdi: “Karabağ Azerbaycan’dır!”

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerinde yaratılan sözde devlet, dünyanın pandemi ile uğraştığı bir zamanda, sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleyerek, 21 Mayıs’ta Şuşa’da yemin töreninin planlaması uluslararası hukuka, bölgedeki barış ve istikrara karşı tehdit, Azerbaycan’a karşı ise provokasyondur.

Karabağ Azerbaycandır! Bazı devletler ve uluslararası örgütler Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti denilen sözde devletteki seçimleri tanımadıklarını beyan ederek sözde seçim şovunu kınadılar. Avrupa Birliği, AGİT, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar Harekatı, Türk Konseyi, GUAM, Avrupa Parlamentosu, TÜRKPA gibi uluslararası kuruluşlar, STK’lar ve bazı tanınmış isimler bu seçimleri bilinçli provokasyon, Kafkasya’da barış ve istikrara karşı sorumsuz siyasi adım, sorunun barışçıl yollardan çözümüne ciddi bir engel, uluslararası hukuka karşı bir tehdit olarak değerlendirerek bu “sözde seçimlerin” ve sonuçlarının yasa dışı olduğunu beyan etmişlerdir. Sadece Ermenistan yönetimi, sözde rejim ve Ermeni lobisi tarafından destek gören, hiçbir uluslararası kuruluş ve ülke tarafından tanınmayan işgalci rejim ve onunun burada teşkil ettiği sözde seçimler uluslararası hukuka aykırıdır.

Aynı zamanda, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin yürütülen müzakerelere büyük darbe olan bu adım, karşı tarafın gerçek niyetini ortaya çıkararak sorunun çözümüyle ilgilenmediğini bir kez daha göstermektedir. Yasa dışı parlamento tarafından sahte seçimlerin yapılması Ermenistan’ın barış görüşmelerinde uluslararası toplumu aldatmaya çalıştığını kanıtlamaktadır. Bu nedenle dünya devletleri, özellikle de uluslararası kuruluşlar Ermenistan’a karşı daha ciddi baskı ve yaptırımlar uygulayarak, Ermenistan’ı uluslararası hukuka uymaya zorlamalıdır. Azerbaycan’ın uluslararası alanda tanınmış bölgelerinde sahte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması ve yemin töreninin düzenlenmesi kabul edilemezdir.

Azerbaycan’ın uluslararası hukuk tarafından tanınan toprak bütünlüğüne aykırı olarak gerçekleştirilen sahte cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yemin törenlerini kabul etmiyoruz. Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) olarak işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında, Hocalı Soykırımı başta olmak üzere masum insanların katili olan ayrılıkçı rejimin ve işgalci Ermenistan’ın kışkırtıcı ve suçlu eylemlerini şiddetle kınıyoruz.

İşgalci rejimin sözde cumhurbaşkanının yemin törenine izin verilmemesini ve Ermenistan’ın bu suç eylemine verdiği desteği durdurması için derhal müdahale edilmesini talep ediyoruz.

Ülkemizdeki tüm STK’lara ve vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak özellikle sosyal medyada “Karabağ Azerbaycan’dır! ve Karabakh is Azerbaijan!” mesajını paylaşmaya davet ediyoruz.

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER)

https://yesiligdir.com/haber/detay/26526