Karabağ-Azerbeycan

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Bilal Dündar

Kişilerin ve Devletlerin yalan ve yanlışlarla dolu karanlık emelleri koronavirüsfalan dinlemeden devam ediyor.

Ermeniler ve destekçileri Azerbaycan topraklarını Azerbaycanın en zayıf anında işgal ettiler. Önce Karabağ üzerinde 21 Mayıs da Şuşa’da yaratmaya çalıştıkları oyun için Federasyonumuz adına yayınladığımız itiraz yazımızı arzediyorum.

Karabağ Azerbaycan ‘dır!

Tüm dünya korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçerken pandemiyayı fırsatçılığa dönüştüren Ermenistan Dağlık Karabağ’da sözde Cumhurbaşkanı seçimi yaparak uluslarası bir skandala imza attı.

Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal eden Ermenistan’ın Karabağ’ın incisi ,Azerbaycan medeniyetinin beşiyi tarihi Türk yurdu Şuşa’da 21 Mayıs’ta sözde cumhurbaşkanlığı töreni yapılacağını ilan etmesi ,bölgede şimdiye kadar Azerbaycan ‘la Ermenistan arasındaki sorunun barışçıl yolla çözümlenmesi için devrede olan tüm uluslarası teşkilatlara rest çekmektir.

BM, 822;853;874 ve 884 sayılı kararları ile AGİT’in 27 Şubat 1993 tarihli Prag toplantısında Karabağ ın Azerbaycan toprağı olduğuna dair kesin karara, ayrıca AB, İslam Teşkilatı, TürkPa gibi onlarca milletlerarası teşkilat tarafından Karabağ topraklarının Azerbaycan ‘a ait olduğuna dair hukuki belgelerle desteklenen açıklamalara rağmen Ermenistan bölgede yeni bir provakasyon türetmekte neyi amaçlıyor acaba?

Sözde Ermeni Soykırımı edebiyatıyla yıllarca Ermeni diasporasının yürüttüğü Türk Düşmanlığı yetersiz gelmiş olacak ki Ermenistan yapay Karabağ devleti ve onun uydurma Cumhurbaşkanı ile Güney Kafkasya bölgesinde yeni nifak tohumu ekerek farklı senaryoları gündeme taşımanın peşinde .

Dünyada, hiç bir Uluslararası kurum ve devletin tanımadığı ,ki buna Ermenistan da dahildir ,bir İşgalcı yönetimin kendisini

devlet olarak ilan etmesi ve sanki gerçek devletmiş gibi Cumhurbaşkanı seçimi yapması uluslarası hukuka zıt olan, sırtını Amerika başta olmakla Batı dünyasında ve Rusya’da etkili olan Ermeni lobisine dayayan zorba yönetimin hatsizliğidir.

Hukuki olarak geçerliliği olmayan sözde Karabağ parlamentosunun almış olduğu kararla gerçekleştirilen sözde Cumhurbaşkanı seçimi Ermenistan ‘ın dünya kamuoyu nezdinde güya bölge barışını arzuladığına yönelik söylemlerinin riyadan ibaret olduğu hakikatını ortaya koymaktadır. Ermenistan,konuşmalarında mazlum ve mağdur edebiyatını aslında işgalcı kimliğini kamufle etmek amaçıyla kullandığını bu son ve hukuk tanımaz tavrı ile çok net şekilde belirmiş oldu.

Ermenistan, Karabağ’da sahte Cumhurbaşkanı seçimi ile sadece Azerbaycan’ı değil tüm bölgenin geleceğini zor duruma düşürmeyi hedeflemektedir.

Batı ile Rusya arasındaki ülke yönetimi ile ilgili çekişmeli durum , özellikle son açıklamaları ile Rusya’ya rest çekerek Amerika’ya yeşil ışık yakan Paşinyan aracığıyla Güney Kafkasya’ya “ davet edilmeyi bekleyen “ güçlerin iştahını kabartmaktadır .

Bölgeye Orta Doğu ve Doğu Akdeniz senaryolarıyla müdahile etmeyi planlayan ama Türkiye ‘nin hamlesiyle planları şimdilik suya düşen devletlerin Güney Kafkasya üzerinden yeni ve faklı hamle ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.

Tüm yaşananlardan hareketle, Türkiye devlet ve millet olarak Can Azerbaycan ‘la her türlü kardeşlik ve bir millet iki devlet olmanın ötesinde ,bölgede barışın sağlanması ve uluslarası hukukun çiğnenmemesi için Azerbaycan topraklarını işgal ederek burada sahte bir devlet yaratmanın hesaplarını yapan sahte Karabağ yönetimi ve onun gerçekleştirdiği sözde Cumhurbaşkanı seçimini şiddetle kınamakla kalmamalı, dünyanın tüm ilgili teşkilatlarından Ermenistan devletinin hukuksuz eylemine karşı ciddi önlem almasını talep etmelidir.

Bölgede , separatizmin yaygınlaşmasını önlemek için sahte reşimin sahte başkanını destekleyen Ermenistan ciddi şekilde ve en sert biçimde uyarılmalıdır .

Sahte Karabağ cumhuriyetinin başkanlık seçimi Hocalı Soykırımı başta olmakla Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan Türklerinin ruhlarını , hazırda işgal nedeniyle doğma topraklarına gidemeyen insanların vicdanlarını çok derinden yaralamakla birlikte bölgede telafisi imkansız çetrefilli problemleri doğuracaktır.

Türk kamuoyu olarak bölge barışını baltalayan Ermenistan’ı uyarıyor, ayağını denk alarak uluslarası hukuka riayet etmesini talep ediyoruz.

Ayrıca, Türk milleti olarak Türkiye ‘de yaşayan altı milyona yakın Azerbaycan Türkü adından

ülkemizin tüm STK ve duyarlı vatan evladlarına çağrış ediyoruz :

Ermenistan’ı sosyal medya ; Twitter İnstagram Facebook üzerinden protesto edelim, uluslararası kuruluşların sosyal medya hesaplarına protesto mesajları atalım..

#KarabakhizAzerbaycan

#Stoparmenianaccupation

SÖZ BİR VE AZERBAYCAN GENÇLİĞİ

Ey büyük ulusun gençliği, siz 6.500 yıllık görkemli bir tarihe sahip bir ulusun çocuklarısınız, siz dünyadaki en çok devlet ve imparatorluk kuran bir ulusun çocuklarısınız. Siz her zaman dünyada adalet ve düzen yaratan bir ulusun çocuklarısınız, dünyada yeni çağlar her zaman Türklerle başlamış ve Türklerle son bulmuştur.

Attila, Cengiz Han, Sultan Mehmet Han, Atatürk ile dünyada yeni bir dönem başladı, dünyaya yeni bir düzen geldi.

Siz Mete Khan’ın torunlarısınız. Mete Han bir imparatorluk, kimsenin kullanmadığı küçük bir toprak için Çin imparatorluğu ile savaş başlattı ve kazandı.

Ey Azerbaycan Türk gençliği!

Topraklarını işgal ettiler.

Atalarınızın size emanet ettiği topraklar 5 eyalete bölünmüştür.

Topraklarınızda hakkı olmayan bir milleti yerleştiler ve sahte devlet yarattılar, devlet adamları seçtiler.

Geçmişiniz, tarihiniz ve onurunuz işgal altındaki bölgelerde mahv edildi.

Kız ve gelinlerimiz esir edildi ve köleleştirildi.

Ulusal olarak sahip olduğunuz hər şey,

Ulusal kimliğinizi aldılar.

Ahlakınızı yok etmek için her türlü aracı kullanıyorlar.

Ey gençlik, bu gen Azerbaycan’ın en eski şehirlerinden biri, kültür beşiği, şeref sembolü, Şuşa kentinde Ermeni işgali altında, düşmanlarımız yemin töreni geçiriyor, bu bizim için sahtekârlık ve utanç sayfasıdır.

Ey Azerbaycan’ın gençliği, 27 yıldır bizim olan her şey az az elimizden alındı.

Ve şimdi milli duygularla değil, sadece canlı duygularla, yani sadece günlük ihtiyaçlar için (yeme ve içme, araba sahibi olmak, vb.), yaşıyoruz.

Tüm bunları durdurmak size kalmış!

Gençler!

Toprağa, geçmişe, geleceğe, milli kimliğe, ahlaka sahip olma zamanıdır.

Yoksa yarın çok geç olacak.

Geleceğinizi kendi ellerinize alın, bu gelecek, bu vatan sizindir.

Siyasete atlayın, haklarınızı, toprağınızı, hükümetten, muhalefetten geleceğinizi talep edin. Bu ülke sizindir, geleceğiniz sizindir.

Dikkatli olun, sizi aldatmalarına izin vermeyin.

Sözlerime kulak verin, en zeki ve en becerikli sizlersiniz.

Seslerini bugün Şuşada yaşananlara çıkarmayanlar, yarın Gence ve Bakü’ye karşı yapılan haksızlıklara da seslerini yükseltmeyecek.

Ey Azerbaycan Türk gençliği, geçmişe, geleceğe, toprağa sahip çıkmalısınız. Buna mecbursunuz, bu sizin kanınızdan ve genlerinizden gelen bir görevidir.

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/4688685/bilal-dundar/karabag-azerbeycan