Bir cehalet de 24 TV’den! Karabağ’ı Ermenistan toprağı yaptılar!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

TRT Haber’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın ’19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı’ olarak yazılmasının ardından bir cehalet de dün 24 TV’de Helin Aslan’ın sunduğu Moderatör programında yaşandı.

Ermeniler işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’da, kurdukları sözde ülkede, önceki gün sahte seçimler ve yemin töreni yaptılar. Sahte olarak yapılan ve uluslararası bir geçerliliği olmayan seçim sonrası yapılan yemin töreninde, sözde Dağlık Karabağ cumhurbaşkanı seçilen Arayik Harutyunyan, Ermenistan bayrağı önünde yemin ederek görevine başladı.

Dağlık Karabağ’da yapılan sahte seçimler ve ardından sözde yemin törenini haberleştiren 24 TV kanalı haberde kullandıkları VTR’de “İşgal altındaki Ermenistan toprağı Karabağ” ifadesi kullanılması tepki çekti.

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991’de Hankendi’yi, 1992’de Hocalı ve Şuşa’yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere’yi de ele geçiren Ermeniler, 1993’te Ağdam’a girdi. Ağdam’ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si işgal edilirken, 1 milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994’te Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle “Bişkek Protokolü” olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992’de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD’nin yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

https://www.medyafaresi.com/haber/bir-cehalet-de-24-tvden-karabagi-ermenistan-topragi-yaptilar/941253