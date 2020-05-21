Prof. Dr. İşaya Üşür hayatını kaybetti

Süryani Akademisyen, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İşaya Üşür yaşamını yitirdi.

Süryani Akademisyen Prof. Dr. İşaya Üşür hayatını kaybetti.

Mülkiyeliler Birliği’nden yapılan açıklamayla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İşaya Üşür’ün bugün Ankara’da yaşamını yitirdiği paylaşıldı.

Prof. Dr. Üşür’ün İstanbul’da toprağa verileceği de ifade edildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de ders veren Prof. İşaya Üşür’ün vefatı Mülkiyeliler Birliği Twitter sayfasından paylaşıldı: “Fakültemizde de ders veren hocamız Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR vefat etmiştir. Merhum Hocamıza Allahtan rahmet, ailesine ve öğrencilerine başsağlığı dileriz.”



“Prof. Dr. İşaya Üşür’ü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. 1975 İktisat ve Maliye bölümü mezunu üyemiz, değerli hocamız İşaya Üşür 20.05.2020 Çarşamba günü Ankara’da vefat etmiştir. Değerli hocamız İşaya Üşür İstanbul’da toprağa verilecektir. Camiamızın, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.”

İşaya Üşür kimdir?

Elazığ’da doğdu.

1915’te idam edilen Süryani aydını Ashur Yusuf’un yeğenidir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim aldı.

1975 yılında Ankara Üniversitesi İktisat ve Maliye bölümünden mezun oldu.



Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesiydi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de ders veriyordu.

Praksis dergisi danışma kurulu üyesi, TAKSAV kurucusu, TMMOB gönüllüsüydü.

https://www.gazetesabro.org/2020/05/20/prof-dr-isaya-usur-hayatini-kaybetti/