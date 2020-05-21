İşgal altındaki Karabağ seçimlerine tepki

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İşgal altında bulunan Karabağ’da seçimlerin yapılmasına Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri’nden tepki geldi.

İşgal altındaki Karabağ seçimlerine Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri’nden tepki geldi.

Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri adına:

“Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerinde yaratılan sözde devlet, dünyanın pandemi ile uğraştığı zamanda, sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleyerek, daha sonra 21 Mayıs’ta Şuşa’daki yemin töreni yapmağa hazırlanarak, uluslararası hukuk, barış ve istikrar için bir tehdit oluşturmaktadır ve bu Azerbaycan’a karşı bir provokasyondur.”

“Karabağ Azerbaycandır! Bazı devletler ve uluslararası örgütler Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti denilen sözde devletteki seçimleri tanımadıklarını söyleyerek sözde seçim şovunu kınadılar. Avrupa Birliği, AGİT, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı, Katılmama Harekatı, Türk Konseyi, GUAM, Avrupa Parlamentosu, TURKPA, yetkili medya ve önde gelen bireyler de dahil olmak üzere dünya çapında birçok ülke bu sözde seçimi sabotaj olarak nitelendirdi. Onlar Kafkasya’da barış ve istikrara yönelik sorumsuz siyasi adımı, sorunun barışçıl yollardan çözülmesinin önünde ciddi bir engel ve uluslararası hukuka bir tehdit olarak nitelendirerek, bu sözde seçimleri ve sonuçlarını yasa dışı ilan ettiler. Sadece Ermeni liderliği, çakma rejimler ve Ermeni lobisi tarafından desteklenen, başka hiç bir uluslararası örgüt veya ülke tarafından tanınmayan sözde rejim tarafından düzenlenen sözde seçimler uluslararası hukuka aykırıdır.”

“Aynı zamanda, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin müzakereleri kötü etkileyen bu adım, diğer tarafın gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyuyor ve sorunu çözmeyi amaçlamıyor. Yasa dışı bir parlamento tarafından hileli seçim yapılması Ermenistan’ın barış görüşmelerinde uluslararası toplumu kandırmaya çalıştığını kanıtlıyor. Bu nedenle dünya güçleri ve uluslararası örgütler Ermenistan’ı uluslararası hukuk normlarına uymaya zorlayarak daha ciddi baskı ve yaptırımlar uygulamalıdır.”

“Biz Azerbaycan’ın uluslararası hukuk tarafından tanınan toprak bütünlüğüne aykırı olarak geçirilmiş sahte cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yemin törenlerini kabul etmiyoruz. Gürcistan’da yaşayan Azerbaycanlılar, işgalci Azerbaycan topraklarında, bunu özellikle Hocalı faciasında sivilleri öldüren bölücü rejimin ve Ermenistan’ın suç faaliyetlerinin devamı olarak kabul ediyor ve bu kışkırtıcı eylemleri şiddetle kınıyoruz.”

“Bölücü rejimin sahte cumhurbaşkanının yemin törenine izin verilmemesini ve Ermenistan’ın bu suç eylemine verdiği desteği durdurmak için derhal müdahale etmenizi istiyoruz.”

https://www.aksam.com.tr/guncel/isgal-altindaki-karabag-secimlerine-tepki/haber-1076385