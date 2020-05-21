Çukurovanın Ayasofyası -Ala Cami-

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HASAN KAZGI

Alacami, Roma, Bizans ve Türk İslam Medeniyetlerini bir arada yaşatan tüm çevresinin mozaiklerle kaplı olduğu, kuzey ve batı kısmındaki mozaikli alanlar revaklı iken doğu ve güneydeki mozaikli alanları bulunan “Çukurova’nın Ayasofyası” olarak da bilinen Osmaniye İlinin ayakta kalan en önemli abidelerinden biridir. Aynı zamanda arkeolojik, sosyo-kültürel ve dini açıdan çok önemli bir kültür mirasıdır.



Romalılar tarafından ikinci yüzyıl başlarında manastır olarak inşa edilen yapı Kadirli ilçe merkezinde yer alır. Doğu cephesinin ortasına beşinci yüzyıl başlarında eklenen ilavelerle kiliseye dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.

Osmaniye’nin tarihine hayatını adayan ömrünün 65 yılında Osmaniye’nin tarihi dokusuna kelebek misali dokunan (arkeolog) Prof. Dr. Halet Çambel başkanlığındaki ekip tarafından restore edilen 1800 yıllık yapı, 2’nci yüzyılın başlarında Romalılar tarafından sert taşlarla manastır olarak inşa edilmiş, 5. yüzyılda Bizanslılar tarafından kilise olarak kullanılmış. 1133 yılında meydana gelen deprem sırasında hasar gören ve 1147’den sonra bölgeye hakim olan Haçlılar tarafından onarılan kilise, Dulkadiroğlu Alauddevle Bozkurt Bey’İn oğlu Kasım Bey 15. yy’da kilisenin batı tarafına bir minare ve şapelin güney duvarına bir mihrap ekleterek ve babası adına camiye çevirerek buraya “Alaüddevle Mescidi” adını vermtiştir. Halk “Alaüddevle Cami’ kısaca “Ala Cami” demiştir.

Alaüddevle Mescidi adı verilerek üzeri kurşunla kaplatılan cami, 1691 yılında Rakka’dan (Suriye) firar eden aşiretlerce yağma ve tahrip sonucu kullanılamaz hale geldikten sonra 1865 Islahatı’nda Binbaşı Hüsnü Bey tarafından restore ettirilerek cami ve medrese olarak yeniden hizmete girmiş.

Ala Cami adı verilen yapı, 1865 yılından 1924 yılına kadar da aralıksız cami ve medrese olarak hizmet vermiş.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ala Camii için gerekli çalışma yapılmış olup taban mozaiklerinin muhafazası için üzeri komple kapatılarak koruma altına alınmıştır.

https://www.medyagazete.com/cukurovanin-ayasofyasi-ala-cami-makale,3433.html