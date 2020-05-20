Erivan’da Azerbaycan Türkleri Batı Azerbaycan Devleti Kuruyor

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Erivan’da yeni bir Türk devleti kuruluyor. Kendi topraklarından sürülen Batı Azerbaycan Türkleri, sözde Ermenistan’da kendi devletlerini kurmak için çalışmalara başladı…

Erivan’da yeni bir Türk devleti kuruluyor. Kendi topraklarından sürülen Batı Azerbaycan Türkleri, sözde Ermenistan’da kendi devletlerini kurmak için çalışmalara başladı…

Türkiye’de, Erciyes Üniversitesi’nde Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümünden Prof. Dr. Gafar Mehdiyev ile 40 akademisyen ve politikacı, “Batı Azerbaycan Erivan Cumhuriyeti” kurmak için girişimlerde bulunuyorlar. Girişimcilerden biri olan Gafar Mehdiyev, 1988-89 yılına kadar sözde Ermenistan’da 250.000’den fazla Azerbaycan Türkünün yaşadığını belirtti. Bu nedenle bu bölge Batı Azerbaycan olarak adlandırıldı. 1988’den sonra Azerbaycan Türkleri, Ermeni idareciler tarafından zorla göç ettirildi ve memleketlerinden sürüldü. Bu Türkler Azerbaycan, Türkiye ve Rusya’ya gitmek zorunda kaldılar.

ERMENİLER ÖZÜNDE DURMADI! AZERBAYCAN DEVLET KURMA HAKKINA SAHİP

Mehdiyev, tarihi bilgileri hatırlatarak, 1920 yılına kadar Erivan’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kaydetti. Ermeniler ise Doğu Anadolu’da hak iddia ediyorlardı. 1920 yılında Gümrü Antlaşması ile Gümrü’yü ele geçiren Ermeniler, bu sefer Erivan’a gözlerini dikti. Batı Devletleri, Azerbaycan ve Türkiye’ye baskı yaparak Erivan’ın Ermenilere verilmesini talep etti. Ermeniler de Zengezur ve Karabağ’a yönelik iddialardan vazgeçeceklerdi. Ancak Ermeniler sinsi politikalarından vazgeçmediler.

Bugün Zengezur Ermenistan ile birleşti ve Karabağ’ı işgal ettiler. Bu durumda, sözleşmeye uyulmadığı için, Erivan işgal altındaki bir bölge olarak kabul edilir ve buranın halkı bir Batı Azerbaycan Devleti kurma hakkına sahiptir. Buna daha önce de teşebbüs edilmesine rağmen, 9 Mayıs’ta video konferansla bir araya gelen 40 akademisyen, Batı Azerbaycan Devleti kurulmasına karar verdi ve 14 maddelik bir beyanname hazırlandı

GİRİŞİMCİLER ARASINDA BÜYÜK TÜRKÇÜ ELÇİBEY’İN DAMADI DA YER ALIYOR

Girişimciler arasında Azerbaycan’ın ikinci cumhurbaşkanı, büyük Türkçü Ebulfez Elçibey’in damadı Agil Samedbeyli ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Temsilcisi Yasemin Karakoyunlu’nun da olduğunu kaydeden Mehdiyev, yakın gelecekte bir meclis kurulacağını, bundan sonra seçimlerin yapılacağını ve hükümetin kurulacağını kaydetti.

SİYASİ OLARAK TÜRKİYE’YE DE FAYDASI OLACAK

Gafar Mehdiyev, Muhacir Batı Azerbaycan

Cumhuriyeti’nin kurulmasının hem Azerbaycan’a hem de Türkiye’ye fayda sağlayacağını belirtti.

Dünyada 2 buçuk milyon Batı Azerbaycan Türkünün bulunduğunu belirten Mehdiyev, bu girişimin hem Azerbaycan hem de Türkiye için faydalı olacağını söyledi. Çünkü Ermeniler Türk topraklarına karşı iddialarından vazgeçmediler. Daha önce de belirtildiği gibi, Doğu Anadolu’da sahte bir Batı Ermenistan Cumhuriyeti yarattılar. Buna karşılık, Batı Azerbaycan Devleti kurmak, Azerbaycan ve Türkiye’nin elini siyasi olarak güçlendirecektir.

http://ardahanhaberi.com/erivan-da-azerbaycan-turkleri-bati-azerbaycan-devleti-kuruyor/31021/