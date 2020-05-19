Koronavirüs pandemisi geriledikten sonra Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşme tarihi netleşecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammedyarov 18 Mayıs’ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Stephane Visconti (Fransa), Andrew Schofer (ABD) ve AGİT Başkanı özel temsilcisi Anjey Caspshik ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının sunduğu bilgilere göre görüşme sırasında taraflar Dağlık Karabağ meselesinin çözüm süreciyle ilgili konular ele aldı.

Ayrıca, Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisi gerilendiğinde Minsk Grubu Eşbaşkanların aracılığıyla Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında düzenlenecek olan görüşmenin tarihini belirlemeye yönelik çalışmalar yapma konusunda da anlaştılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/19/Koronavirüs-Ermenistan-Azerbaycan-Karabağ/183799