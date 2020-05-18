FETÖ aklı devrede! Almanlar kilisede namaz kıldırdı

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Almanya’da koronavirüs salgını sebebiyle kapatılan ibadethaneler yavaş yavaş açılmaya başladı. Bir kilisede namaz kılınırken çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu.

Berlin’deki bir kilise ise, korona günlerinde Ramazan ayı boyunca daha fazla ibadet mekanı sunabilmek amacıyla Müslümanlara kapılarını açtı.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla sabah, öğle ve ikindi namazları toplu olarak kılınabilecek.

Kilisede, ayrıca cuma namazlarına da izin çıktı. Kiliseye gelen kadın ve erkekler beraber namaz kılabiliyor…

FETÖ’NÜN KİRLİ PLANINI HATIRLATTI

Sosyal medyada bu görüntüleri görenler ‘FETÖ aklı yine devrede…’ yorumunda bulunarak, terör örgütünün ‘dinler arası diyalog’ fitnesine atıfta bulundu.

https://www.nethaber.com/dunya/feto-akli-devrede-almanlar-kilisede-namaz-kildirdi-21696