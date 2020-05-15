Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Mijatovic’ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a ‘LGBTI tepkisi’

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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, LGBTI üyeleriyle ilgili yaptığı son açıklamalardan dolayı endişe duyduğunu söyledi.

Mijatovic, “17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Günü” dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye ve Ukrayna’daki dini liderlerin LGBTI üyelerini, salgın hastalıklar ve ilahi cezayla ilişkilendiren konuşmalarından endişe duyuyorum.” dedi.

Açıklamada, “Üye ülkelere, Avrupa’da tehlikeli bir şekilde giderek artan ve LGBTI üyelerini hedef alan nefret söylemine karşı kararlı bir tutum almaları çağrısında bulunuyorum. Yetkililerin ve kanat önderlerinin önyargılı ve nefret içeren konuşmaları, LGBTI üyelerinin eşit insan haklarının sağlanması konusunda Avrupa’da bugün en büyük engel oluşturuyor.” ifadesine yer verildi.

“Avrupa’da LGBTI üyelerine tehditler artıyor”

Moldova, Bulgaristan ve Ermenistan’a yaptığı ziyaretler sırasında, LGBTI üyelerine yönelik siyasi ve dini liderlerin nefret söylemleriyle karşılaştığını kaydeden Mijatovic, yine Bosna-Hersek ve Gürcistan’da nefret ve tehdit içeren yorumların ardından LGBTI üyelerinin yürüyüşlerinin korunmasına ilişkin çağrılar yaptığını hatırlattı.

Mijatovic, İtalya, İspanya, İsveç ve Estonya’da aşırı sağcı partilerin LGBTI üyelerine yönelik tehditlerine dikkati çekti ve son olarak Macaristan’da LGBTI üyelerinin haklarına zarar verecek yasa tasarısıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini ifade etti.

Avrupa Konseyi temsilcisi, LGBTI üyelerine yönelik sosyal medyadaki kampanyaya da atıfta bulundu ve LGBTI üyelerinin Rusya, İngiltere, Fransa, İspanya, Bulgaristan, Slovenya gibi ülkelerde karşılaştıkları fiziksel saldırı ve tehditlerden örnekler verdi.

https://tr.euronews.com/2020/05/15/avrupa-konseyi-insan-haklar-temsilcisi-mijatovic-ten-diyanet-isleri-baskan-erbas-a-lgbti-t