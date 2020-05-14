Alevilerden protesto

Antalya Alevi Bileşenleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul Gazi Cemevi’nde düzenlenen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesi sırasında yaşanan olayları protesto etti.

Antalya Alevi Bileşenleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul Gazi Cemevi’nde düzenlenen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesi sırasında yaşanan olayları protesto etti.

Konser yasakları nedeniyle açlık grevine başlayan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in İstanbul Gazi Cemevi’nde düzenlenen cenazesi sırasında yaşanan olaylar Antalya Alevi Bileşenleri tarafından protesto edildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde düzenlenen basın açıklamasında sosyal mesafe kurallarına uyulurken Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı HasibeAkpınar, cemevine zorla girilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

CEMEVLERİ KUTSALDIR

Cemevleri’nin adalet arayan, hak ve hukuk diyen herkesin sığınacağı birer kutsal mekân olduğunu ve tıpkı sinagog, kilise, cami gibi kutsal birer mekan olduğunu belirten Akpınar, “Alevilerin Kutsal Mekânları Cem evleridir; her birini Alevi Canlar kendi emekleri ile yapmıştır. Bu yüzden inancımıza, Cem evlerimize dokunmayın ve tüm değer sınırlarımıza saldırarak yıkıcı, incitici olmaktan ve Alevilere her şey yapılır desturundan vazgeçin. Uluslararası Hukuk’a göre savaş halinde dahi hastane ve ibadethanelere yapılmaz iken yapılan bu saldın kabul edilemez” ifadelerini kullandı

Ramazan BOZCA

https://www.gazetebir.com.tr/alevilerden-protesto/111519/