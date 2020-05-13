Ermenistan’da 24 saat içinde 180 yeni koronavirüs vakası kaydedildi

Ermenistan’da 13 Mayıs saat 11:00 itibarıyla son 24 saat içinde 180 yeni koronavirüs vakası kaydedildi ve böylece şimdiye kadar toplam vaka sayısı 3718’e ulaştı.

Sadece bir günde 1453 test yapılırken toplam yapılan test sayısı ise 34.766 oldu.

Şu an itibarıyla tedavi altında bulunan 2149 hasta var.

Bir günde 70 hasta iyileşirken, iyileşip taburcu edilen hastaların sayısı 1500 kişi oldu.

Koronavirüsten kaydedilen ölümler 48’e ulaştı. 21 kişi ise koronavirüs hastası olup başka hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/13/Ermenistan-koronavirüs/183335