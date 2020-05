Demokratların Başkan Adayı Joe Biden: “Seçilirsem, Ermeni Soykırımını Tanıyacağım” (3)

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

RIDVAN KARLUK

Başbakan Erdoğan 15 Ocak 2014 tarihinde, büyükelçilere hitap ettiği konuşmasında “Önümüzdeki yıl da 1915’in yüzüncü yılına ulaşacağız. 1915 olayları olarak bilinen hadiselerin de yüzüncü yıl etkinliklerine şahit olacağız. Ermeni diasporası 1915 olaylarını farklı ve tek yanlı aksettirmek, siyasi kampanyaya dönüştürmek için hazırlıklarını yapıyor. Bu kara propagandaya karşı dik duruş sergileyeceğiz” diyerek Ermeni soykırımı iddialarına karşı Türkiye’nin tavrını net olarak ifade etmişti. 23 Nisan 2014 tarihinde de Ermeni tehcirinin yıldönümü öncesi Türkiye’den ilk defa Ermenilere yönelik üst düzey taziye mesajı verilmiş, “Ermenilerin acılarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir” denilmiştir ama bu çağrılar cevapsız kalmıştır. Başbakanlık sitesinde yayınlanan Türkçe mesaj 8 dilde siteye konulmuştur. Erdoğan’ın açıklamaları Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Rusça ile doğu ve batı Ermeni dillerinde sitede yer almıştır.

Geçen yıl ABD’de sözde Ermeni soykırımı karar tasarısı ile yaptırım tasarısı Temsilciler Meclisi’nde oylanırken dikkat çekici bir durumla karşılaşılmıştır. ABD’deki ara seçimlerde, Demokrat Partili Müslüman adaylar Arap kökenli Rashida Tlaib ve Ilhan Omar ABD’nin Michigan ve Minnesota eyaletlerinden Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilmişlerdir. Böylece Tlaib ve Omar ABD Kongresi’nin ilk kadın Müslüman üyeleri olmuşlardır. Ilhan Omar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çekilmiş fotoğrafı yukardadır.

Dikkatimi çeken husus, hayır oyu veren 11 Temsilciler Meclisi üyesi arasında iki Müslüman üyenin bulunmamasıdır. Üstelik bunlardan biri Filistin kökenlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda Filistin haritasını göstererek Filistinlilere sahip çıkmıştır ama Filistin kökenli Arap Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Thalib Türkiye aleyhine oy kullandığı için Ermeni kuruluşu ANCA tarafından onurlandırılmıştır. Tlalib, kendisine gönderilen “Deputy Rashida Tlaib, Photographs of nine Turkish citizens who lost their lives to vote against the bill that you use Turkey is attached” mesajına cevap bile vermemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar (D-Minn.) ise 24 Nisan 2020 tarihinde soykırım kararına verdiği desteği tweetlemiştir: “Minnesota ve dünyadaki Ermenilere kayıp yaşamları yas tutmak için katılıyorum ve Ermeni halkının olağanüstü dayanıklılığını onurlandırıyorum.”

ABD’ye Somali’li bir mülteci olarak gelen Ilhan Omar (D-Minn.) Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada “evet” oyu vermiştir ama Rashida Thalib’ten farklı olarak önemli bir tespitte de bulunmuştu: “Soykırımın hesap verilebilirliği ve tanınması siyasi bir mücadelede kullanılmamalıdır. İnsanlığa karşı yapılan tarihsel suçların gerçek bir kabulü, 20. yüzyılın hem soykırım soykırımlarını hem de bu ülkede yüz milyonlarca yerli insanın hayatını alan, transatlantik köle ticareti ve Amerikan yerlilerinin soykırımı gibi daha önceki toplu katliamları içermelidir.”

Uğur Dündar 22 Nisan’daki yazısında “Başkan Trump, yine soykırım demeyecek” derken haklıydı. Nitekim Başkan Trump, Ermeni Soykırımı Anma Günü’nde yayınlanan açıklamada, 1915 olaylarını “20. yüzyılın en büyük kitlesel zulümlerinden biri” olarak nitelendirmiştirABD’de yıl sonunda yapılacak seçimlerde Joe Biden seçilirse 24 Nisan 2021 tarihinde Türk ABD ilişkilerinde büyük bir kırılma yaşanacaktır. ABD’de Trump lehine olan rüzgar tersine dönmeye başlamıştır. Son NBC/WS anketi seçmenin yüzde 60 oranında Biden’ı seçeceğini göstermektedir:

