Demokratların Başkan Adayı Joe Biden: “Seçilirsem, Ermeni Soykırımını Tanıyacağım” (2)

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

RIDVAN KARLUK

Biden’ın “Seçilirsem, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir kararı desteklemeyi ve evrensel insan haklarını birinci öncelik haline getirmeyi taahhüt ediyorum” açıklaması aşağıdadır.

“Bugün Metz Yeghern’de (Ermeni soykırımı) Ermeni halkının karşılaştığı zulmü hatırlıyoruz. 1915’den 1923’e kadar neredeyse 2 milyon Ermeni toplu olarak sınır dışı edildi ve 1,5 milyon erkek, kadın ve çocuk öldürüldü. Yunanlılar, Süryaniler, Keldaniler, Arameans, Maronitler ve diğer Hıristiyanlar da hedef alındı. Bu korkunç ve sistematik imha kampanyasını asla unutmamalı veya sessiz kalmamalıyız. Ve böyle bir trajedi sonrasında Ermeni halkının azmine sonsuza kadar saygı göstereceğiz. Bu sözleri söylemek ve her gün gerçeğin gücünü ve nefrete karşı durmak için ortak sorumluluğumuzu hatırlattığımız bir anda anmak önemlidir. Çünkü sessizlik suçtur. Çocuklarımıza soykırım konusunun tam olarak açıklamaz, anmaz ve öğretmezsek, “bir daha asla” kelimeleri anlamlarını yitirir. Trajik gerçek anılar gelecek nesiller için açık ve güçlü olmalıdır. Bir soykırım gerçeğini hatırlamamak ya da kabul etmemek, gelecekteki kitlesel zulümlerin yolunu açar. Senato’da geçirdiğim yıllar boyunca, Ermeni halkına karşı olan soykırımı tanıma çabalarına öncülük etmenin gururunu yaşadım. Geçen yıl, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan Meclis ve Senato’daki iki partinin de desteklediği tasarıyı onaylamaktan memnun oldum. Eğer seçilirsem, Ermeni soykırımını tanıyan bir kararı desteklemeyi taahhüt ediyorum ve evrensel insan haklarını yönetimim için birinci öncelik haline getireceğim. (If elected, I pledge to support a resolution recognizing the Armenian Genocide and will make universal human rights a top priority for my administration) Bugün, ulusumuza çok katkıda bulunan Ermeni-Amerikan toplumu ile Ermeni soykırım kurbanlarını hatırlama ve onurlandırmaya katılıyorum.”

Biden’ın açıklamalarına Türkiye’den üst seviyede tepki gelmemiştir. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki eski bir dosttur, bana dedi ki, siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz” sözlerine ilişkin olarak 5 Ekim 2014 tarihinde “Böyle bir şey söylediyse Biden benim için tarih olur” dediğini burada hatırlamakta yarar vardır.

Yetkililerden önemli bir tepki gelmezken Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ABD eski Başkanı Barak Obama’nın Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ı eleştirmiş, yanlı ve düşmanca tutumu karşısında Dışişleri Bakanlığını göreve çağırmıştır: “Necip milletimizin kendilerini yükümlü kıldığı bütün vecibelerini yerine getirerek, ülkemize ve milletimize saygıdan uzak bu talihsiz açıklama karşısında gerekli girişimleri yapması konusunda bu çağrımızı en acil şekilde dikkate alacağına dair ümidimizi açıkça ifade etmek istiyoruz.”

Önceki Başkan Barack Obama Illinois senatörü olduğunda, seçildiği takdirde Ermeni soykırımını tanıyacağını söylemişti. Fakat Obama, “Ermeni Soykırımı bir iddia, kişisel bir görüş ya da bir bakış açısı değil, tarihsel kanıtlarla desteklenen ve belgelenmiş bir olgu” demişti. Fahrettin Altun ise geçen yıl yaptığı açıklamada kararın kabul edilmesi durumunda “ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin geleceğini tehlikeye atacak” diyerek Türkiye’nin tepkisini açıklamıştı.