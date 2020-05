AFRIQUE/EGYPTE – Conversation téléphonique entre le Pape et le Patriarche copte orthodoxe pour demander ensemble la miséricorde de Dieu sur le monde

Le Caire (Agence Fides) – Une conversation téléphonique a eu lieu entre le Pape et le Patriarche copte orthodoxe, Tawadros II, afin de confirmer à ce dernier sa proximité envers l’Eglise copte orthodoxe et l’ensemble du peuple égyptien et de renouveler la promesse de prier chaque jour l’un pour l’autre. C’est ainsi que le Pape François a voulu, au cours de la journée du Dimanche 10 mai, manifester de manière simple et directe sa participation à la Journée de l’amour fraternel entre l’Eglise copte orthodoxe et l’Eglise catholique, célébrée chaque année en l’anniversaire du voyage accompli à Rome par Tawadros II en 2013 pour rencontrer pour la première fois le Pape François. Le Patriarche copte orthodoxe – selon les moyens de communication égyptiens – a référé au temps présent – marqué également en Egypte par la pandémie de Covid-19 – la phrase de Saint Paul dans laquelle se dernier rappelle que « toutes les choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu » (cf. Ro 8, 28).

Au terme de la conversation, le Pape et le Patriarche copte orthodoxe ont également partagé la supplique à Dieu afin qu’Il ait miséricorde de l’Eglise, des croyants et du monde entier.

Parmi les Chefs des Eglises d’Orient, Tawadros II a été celui le plus décidé à soutenir avec force la recherche d’une date commune de célébration des solennités pascales actuellement célébrées en des jours différents par les différentes Eglises et communautés (voir Fides 20/05/2019). La sollicitation à unifier la date de célébration de Pâques – ainsi que l’avait indiqué en son temps l’Agence Fides – avait déjà été exprimé par le Patriarche copte orthodoxe dans une lettre envoyée en mai 2014 au Pape François à l’occasion du premier anniversaire de sa rencontre au Vatican (voir Fides 07/05/2014). Tawadros II avait proposé de nouveau la question en novembre 2014 à Vienne dans le cadre du cinquantenaire de la Fondation Pro-Oriente.

En juin 2015, le Pape François avait, lui aussi, exprimé la disponibilité de l’Eglise catholique à établir une date fixe pour Pâques « de manière à ce qu’elle puisse être fêtée le même jour par tous les chrétiens, catholiques, protestants ou orthodoxes ».

L’unification des dates de célébration de Parques constitue un problème particulièrement ressenti en Afrique du Nord et au Proche-Orient où coexistent sur un même territoire des Eglises et communautés chrétiennes fixant le jour de la Solennité de manière difforme en ayant pour référence les unes le Calendrier julien et les autres le Calendrier grégorien. (GV) (Agence Fides 11/05/2020)

