Habibler Cemevi’den ‘Gazi cemevine saldırıya’ kınama

İstanbul Sultangazi’deki Habipler Cemevi Yönetimi ,Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin kaçırılması ve Gazi Cemevine yönelik yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

GAZİ CEMEVİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ;

İbrâhim gokcekin cenazesinde Alevi toplumunun en kutsal mekanı olan cem evimize yapılan gerici faşist saldırıyı kınıyoruz hangi dine ve görüşe sahip olursa olsun ibadet hanemize yapılan bu saldırı kabul edilemez bunun adı faşizimdir bu yapılan ölümüze de dirimize de Zulumdur bizlerı bu saldırılarla sindirmek ve susturmak istiyenler her yola başvurarak sabrınızı sınıyorlar bilin ki susmayacağız yılmayacağız bizler toplum olarak bu senaryoları daha oncede Sivas’ta diri diri yaktınız Maraş’ta Çorum’da kestiniz Dersim’de astınız gazide gezide katlettiniz şimdide mabedimize kutsalımıza ibadet hanemize girdiniz biliyoruz bu ne ilk ne de son olacak sizde sunu bilin biz yakıldık asıldık kesildik ne yolumuzdan ne inancımızdan nede yoldaşlarımızdan vazgeçeceğiz.

NE TÜRKÜLER SUSAR

NE TÜRKÜ SÖYLEYENLER!

HABİBLER CEMEVİ YÖNETİM KURULU ADINA CEMEVİ SEKRETERİ GÖKAY ÖNDER.

CUMHUR HABER

https://www.cumhurhaber.com/yasam/habibler-cemevi-den-gazi-cemevine-saldiriya-kinama-h13892.html