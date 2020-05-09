Taraklı ilçesi ile ilgili belkide ilk defa duyacağınız 7 bilgi!

Murat DİRİ

Taraklı’nın tarihteki eski adları: Dableis, Dablis, Doris, Doblai, Dablar, Yenice ve Tarakçı

MEDYABAR.COM:- Taraklı, #Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce Osman Bey’in komutanı Samsa Çavuş ile İslamiyeti seçen Bizanslı komutan Mikhael Kosses, (Köse Mihal) tarafından Hristiyanlardan alınmıştır.

Padişah #yavuzsultanselim Mısır seferine çıkarken Taraklı’da konaklamış, veziri Yunus Paşa’ya camı yaptırılması talimatı vermiştir. 1517 yılında tamamlanan cami bir Mimar Sinan eseridir

EvliyaÇelebi Seyahatnamesinde Taraklı’da halkın şimşir kaşık ve tarak yaptığından bahsedilir

Doğal film Platosu olan #Taraklı suç oranının az olması ve göç almaması sebebiyle Türkiye’nin 11 sakın şehrinden biri.

lçe merkezinde bulunan çevresi 11 metre genişliğinde ki 7 asırlık çınar ve ahşap #mimari Osmanlıdan miras kalmıştır.

Taraklı’nın belki de adını hiç duymadığınız bir tatlısı var: #Uhut Sakız haline getirilmiş bir tür buğday lapası olan bu tatlının yapımında hiç şeker kullanılmıyor. Ayrıca yörenin nohut mantısı ve köpük helvası meşhur.

https://medyabar.com/haber/4338313/tarakli-ilcesi-ile-ilgili-belkide-ilk-defa-duyacaginiz-7-bilgi