Trump, Ermeni hukukçu Patrik Hovakimian’ı ODNI genel sekreterliğine aday gösterdi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı, Ermeni hukukçu Patrik Hovakimian’ı Ulusal İstihbarat Başkanlığı’nın (ODNI) genel sekreterliğine aday gösterdi.
Hovakimyan, daha önce ABD Adalet Bakanlığı’nda 6 yıl görev yaptı. En son Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Mücadele Dairesi’ni yönetiyordu.
Stanford Hukuk Fakültesi mezunu olan Hovakimian, Hukuk Doktora diplomasına sahiptır.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/07/Trump-Ermeni-Patrik-Hovakimian-ODNI-genel-sekreteri/182910
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