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Trump, Ermeni hukukçu Patrik Hovakimian’ı ODNI genel sekreterliğine aday gösterdi

2020-05-07

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı, Ermeni hukukçu Patrik Hovakimian’ı Ulusal İstihbarat Başkanlığı’nın (ODNI) genel sekreterliğine aday gösterdi.

Hovakimyan, daha önce ABD Adalet Bakanlığı’nda 6 yıl görev yaptı. En son Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Mücadele Dairesi’ni yönetiyordu.

Stanford Hukuk Fakültesi mezunu olan Hovakimian, Hukuk Doktora diplomasına sahiptır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/07/Trump-Ermeni-Patrik-Hovakimian-ODNI-genel-sekreteri/182910

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