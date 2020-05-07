Ermenistan önlemleri gevşetiyor

Alin Ozinian

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 4 Mayıs’tan itibaren Ermenistan’daki olağanüstü hal kısıtlamaları hafifletildi. Hareket kısıtlaması için kullanılan dolaşım belgeleri olmaksızın da artık yurttaşlar sokağa çıkabilecek. Ermenistan’ın komşuları Gürcistan ve Azerbaycan da aynı günlerde olağanüstü hali kısıtlama kararı aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sağlık Bakanı Arsen Torosyan ve Olağanüstü Hal’den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan 3 Mayıs’ta bir araya gelerek, Ermenistan’ın koronavirüs mücadelesinin nasıl devam edeceğini konuştular ve canlı olarak yayınlanan bir toplantı yaptılar.

Başbakan Paşinyan “Covid-19’a karşı yeni bir sürece giriyoruz, 4 Mayıs’tan itibaren bazı kısıtlamaların kaldırılacak” açıklaması yaptı.

Avinyan ise “Girdiğimiz yeni dönemde sorumluluk sadece bizde olmayacak, vatandaşların ve işletmelerin sorumluluğu da olacak, sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda cezalandırıcı tedbirlerimiz var, amaç virüsün bulaşabileceği kalabalık ortamlar ve merkezler yaratmamak” dedi. Tigran Avinyan, her sektör için nasıl faaliyet gösterileceğine dair kurallar olduğunu da sözlerine ekledi.

Nikol Paşinyan, ekonominin durmaması için gevşemelere gidileceğini ama bunun güvenlik önlemlerinin gevşeyeceği anlamına gelmediğini, herkesin her zamankinden daha fazla dikkat etmesi ve sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

AVM’ler kapalı, kafeler Açık

İnşaatlar, üretim merkezleri ve fabrikalar 4 Mayıs’ta kararlaştırıldığı gibi işbaşı yaptı. AVM’ler dışındaki mağazalar, açık hava kafeleri, güzellik salonları açıldı. Kapalı restoranlar ve toplu taşıma araçlarının Mayıs’ın ikinci yarısından sonra faaliyete geçeceği düşünülüyor.

Olağanüstü hal kısıtlamaların hafiflemesi ile açılan kuaför ve berberler, Yerevanlıların en çok akın ettiği mekanların başında geliyor. Özellikle erkekler, 2 ay sonunda saç traşı olabilmenin mutluluğunu ve “hafifliğini” yaşadılar.

Kuaförlere akın

Alınan önlemler çerçevesinde kuaför ve berberler günde iki kere dezenfekte edilecek, her saat başı havalandırılacak, personel mutlaka maske ve eldiven kullanacak ve içeriye 3 kişiden fazla müşteri alınmayacak.

Güzellik salonu ve bakım merkezlerinin termometre bulundurmaları, kabul edilen müşterinin ateşinin ölçülmesi, ateş ve öksürük durumda ise hizmet verilmemesi şartı var.

İkinci rağbet edilen mekanlar ise açık hava kafeleri. Normal şartlarda şehre baharın gelmesi ile şenlenen kafeleri bu yıl çok özleyen Yerevanlılar, açılır açılmaz bir bardak kahve ya da bir kadeh şarap için sıraya girdiler. Kafelerden sadece açık havada olanlar çalışma izni alabilirken, garsonların eldiven ve maske kullanması, müşterilerin dokunduğu masa, sandalye ne varsa dezenfekte edilmesi şartı koşuluyor. Bazı müşteriler de eldiven ve maske ile kafelere gidiyor.

Okullar ve üniversitelerin bu yıl sadece uzaktan eğitim vereceği bildirilirken, normal eğitime ancak Eylül’de geçilebileceği söyleniyor.

Beklentiler

Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, kısıtlamalar hafifletildikten sonra kurallara uyulursa, Mayıs sonuna kadar enfekte olan hasta sayısının 10 bin olabileceğini açıkladı. Torosyan’a göre 10 bin, daha önceki aylarda beklenenden büyük bir sayı olsa da, korkulacak bir rakam değil çünkü ülkedeki sağlık sistemi bu sayıda hasta ile ilgilenebilecek alt yapıya sahip.

Şu ana kadar enfekte olan hastaların sayısı yaklaşık 2500, bunların yarısı taburcu edilmiş durumda. Ölüm sayısı ise 43. Ülkede bugüne kadar yapılan test sayısı 26.000.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24003/ermenistan-onlemleri-gevsetiyor