Freedom House: “Ermenistan, 2 yılda demokraside en büyük ilerleme kaydeden ülke”

Amerikan Özgürlük kuruluşu “Freedom House”, eski Sovyetler Birliği’den kalma 29 Avrasya ülkelerinde demokrasinin durumunu inceledi. “Nations in Transit” raporunu yayınlayan “Freedom House”, Ermenistan’ı, iki yıllık dönemde tarih böyunca demokraside en büyük ilerleme kaydeden ülke olarak tanımladı.

Ermenistan’ın şuanda demokraside zirveye ulaştığını vurgulayan kuruluş, ülkenin seçim ve yolsuzlukla mücadele alanında ciddi ilerleme kayettiğini, ancak yargı alanında meydana gelen gerginliğin endişe verici olduğunu dile getirdi.

Siyasi değişimler, hukuk üstünlüğü ve sistemli yolsuzlukla mücadele ihtiyacının, Ermenistan’da kadife devrimin meydana gelmesine yol açtığına dikkat çeken “Freedom House”, Ermenistan’da hukuk üstünlüğü ve yargı ve emniyet sistemleri dahil altyapıların güçlendirilmesi hedefiyle ülkeye kapsamlı destek sağlamaya çağırıyor.

Kuruluş, kadife devrime destek veren ABD ve Avrupa ülkelerinin, başka reformların da başarıyla hayata geçirilmesi için toplumsal birliğin sağlanması ve siyasi kutuplaşmanaın önlenmesine özen göstermesi gerektiğini de vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/06/Freedom-House-Ermenistan-demokrasi/182726