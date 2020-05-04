Papa 16. Benedict’ten eşcinsel evlilikler hakkında çarpıcı sözler

Katoliklerin eski ruhani lideri Papa 16. Benedict, eşcinsel evlilikler hakkında söylediği sözlerle uluslararası basının manşetlerine çıktı. Yüzyıl önce herkesin bu tür evlilikler hakkında konuşmanın saçma olduğunu düşündüğünü dile getiren Papa 16. Benedict, günümüzde ise buna karşı olan bireylerin toplum tarafından dışlandığını söyledi.



Yazar Peter Seewald tarafından kaleme alınan “Benedikt XVI: Ein Leben” kitabının detayları ortaya çıkmaya başladı.

93 yaşındaki Joseph Ratzinger‘in (Papa 16. Benedict) biyografisinin kaleme alındığı kitapta çok çarpıcı detaylar var. O detaylardan biri de Papa 16. Benedict’in eşcinsel evlilik hakkında söyledikleri…

Alman medyasında yer alan haberlere göre; kitapta, eşcinsel evliliklere karşı olduğu belirtilen 16. Benedict’in “Yüzyıl önce herkes eşcinsel evlilik hakkında konuşmanın saçma olduğunu düşünürdü. Günümüzde buna karşı olan bireyler toplum tarafından (aforoz ediliyor) dışlanıyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Açıklamalarına devam eden Katoliklerin eski ruhani lideri, kürtaj ve insan hücreleri üzerindeki genetik araştırmalara da sert çıktı. Papa 16. Benedict, eşcinsellikte olduğu gibi kürtaj ve insan hücreleri üzerindeki genetik araştırmalara karşı çıkan insanların da toplumlar tarafından dışlandığını söyledi.

16. Benedict, 2013 yılında papalık görevini bırakmıştı.

KAYNAK: HABER7

http://www.haber7.com/dunya/haber/2970925-papa-16-benedictten-escinsel-evlilikler-hakkinda-carpici-sozler