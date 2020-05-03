Normalleşme adımları atan Almanya’da kiliseler çok sıkı kısıtlamalar eşliğinde cemaate kapılarını açtı

Koronavirüs pandemisine karşı alınan sıkı önlemleri gevşetmeye geçen Avrupa ülkelerinden olan Almanya’da sıra kiliselerin yeniden açılmasına geldi. Altı haftadır ilk kez bugün pazar ayini vesilesiyle açılan kiliselerde, cemaat çok sıkı kısıtlamalara tabi tutuldu.

Almanya’da çoğu altı haftadır kapalı olan kiliseler, bugün pazar ayini için yeniden açıldı. Ancak koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik olarak cemaate maske takma, sosyal mesafe kurallarına uyma ve ilahi söylememe zorunluluğu getirildi.

Avrupa’nın en büyük kilisesi, Almanya’nın en çok ziyaret edilen anıtı konumundaki KölnKatedrali‘nde kilise dostları için özel ayin düzenlendi.

Köln Katedrali’nde 20 binden 122 kişiye

Normalde günde 20 bin ziyaretçi ağırlayan Ortaçağ’dan kalma, Gotik mimari başyapıtı, devasa yapıdaki özel ayine çalışanlar, koro üyeleri, şiir okuyucular, rahip yardımcısı çocukların davet edilmesiyle sadece 122 kişi katıldı.

Katılımcılar birbirlerine 1.5 metre mesafede dururken, tüm fiziksel temas yasaklandı, dolayısıyla ayinin bir parçası olan iyi niyet dilemek için el sıkışma bölümü atlandı.

Kömünyon alanlar için yere çizgiler çekilerek cemaat üyelerinin birbirlerine yaklaşmaları önlendi.

Köln Katedrali haftaiçi bir ayin daha düzenleyecek, ama cemaat sayısı yine 122 ile sınırlı kalacak.

Başbakan Angela Merkel, haftabaşında yaptığı açıklamada, kiliseler, hayvanat bahçeleri, müzeler ve çocuklar için oyun parklarının yavaş yavaş açılmasına izin verileceğini belirtmişti.

Camiler haftasonu açılacak

Bazı sağlık uzmanları bunun pandeminin yeniden tırmanışa geçmesine yol açacağı uyarısını yaparken, dini liderler açıklamayı memnuniyetle karşılamıştı.

Alman Katolik Kilisesi Piskoposu Karl Justen “Dini özgürlük ile enfeksiyonu engellemek birlikte el ele uyum içinde işleyebilir” dedi.

Almanya Yahudi Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, ‘böyle zor zamanlarda insanların dinlerine güvenmeye ihtiyaç duyduklarını’ söyleyerek sinangogların da yavaş yavaş açılacağını duyurdu.

Camiler de 9 Mayıs’ta toplu namazlara açılacak.

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202005031041959313-normallesme-adimlari-atan-almanyada-kiliseler-cok-siki-kisitlamalar-esliginde-cemaate-kapilarini/