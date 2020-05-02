MHP’li Cemal Enginyurt’tan Fatih Altaylı’ya ağır sözler

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “İnanç vergisi” konulmasını isteyen Fatih Altaylı’ya ve Habertürk’e sosyal medya hesabından tepki gösterdi..

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt,Fatih Altaylı hakkında çok ağır konuştu. “İnanç vergisi” konulmasını isteyen Fatih Altaylı’yı “Sinsi bir şekilde dinsizlik propagandası” yapmakla suçladı. Altaylı’dan “Cenazemi camiden kaldırmayın” diye vasiyet etmesini istedi ve, “Seni en iyisi yaksınlar” dedi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Diyanet vergisi” adlı yazısında “Birkaç gün önceki yazımda ‘O zaman eşcinsellerden vergi almayın’ dememi bazıları hiç vergi alınmasın diye yorumlamış. Olur mu öyle şey. Ben sadece Diyanet payı alınmasın dedim. Hatta daha da açık bir teklifim var. ‘İnanç vergisi’ diye bir vergi koyulsun. ‘Ben inançlı değilim’ diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin. Çünkü bazıları diyor ki, ‘Almanya’da kilise vergisi var.’ Doğru var. Hristiyanım diyenler, kiliseye gidenler veriyor.” ifadesini kullanmıştı.

Altaylı’nın bu önerisine birçok kesimden tepki yağdı. Bunlar arasında en sert tepki ise MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi.

Enginyurt sosyal medya hesabından Altaylı’nın teklifini hatırlatıp, “Altaylı yine kaşınmışsın. Küfür, hakaret, senin için iltifat yerine geçiyor. Sinsi bir şekil de, Dinsizlik propagandası yapıyorsun. Azdınız, kudurdunuz..” ifadelerini kullandı.

Enginyurt bir sonraki tweetinde ise “Fatih Altaylı, yarın ki yazında Cenazemi CAMİDEN kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde,senin için hoş olmaz. Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın.” ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK’E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

“HABERTÜRK KANALINI PROTESTO EDİYORUM. @HaberturkTV sahibi Turgay Ciner, sen ve senin başı boş havlayan itinden tiksindik. Ülkücü düşmanlığı size prim kazandırmaz. Fatih Altaylı denilen kendini beğenmiş zavallı. Bir Ülkücü olarak, gördüğüm ilk yerde düşman muamelesi göreceksin. HABERTÜRK TV KANALINI, TELEVİZYONDAN SİLİYORUM. ARTIK YOK HÜKMÜNDESİN HABERTÜRK..”

https://www.nethaber.com/gundem/mhpli-cemal-enginyurttan-fatih-altayliya-agir-sozler-20152