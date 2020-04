Erevan va avoir une nouvelle école de musique du nom de Charles Aznavour

Deux organismes d’État à but non lucratif – « Collège d’État de la culture d’Erevan » et « Collège d’État de la pop et du jazz d’Erevan » du ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie fusionnent pour former une organisation publique à but non lucratif « Collège d’État de la Culture d’Erevan » portant le nom de Charles Aznavour.

La décision a été prise lors d’une réunion du gouvernement. Selon les raisons avancées pour cette fusion, le « Collège d’État de la culture d’Erevan » et le « Collège d’État de la pop et du jazz d’Erevan » dispensent presque la même formation professionnelle, mais comme ils sont séparés par des obligations fiscales, l’activité courante des établissements d’enseignement est perturbée.

Ces deux collèges proposent respectivement six et neuf spécialités, dont le chant, l’art dramatique, la mise en scène et le Pop art sont les mêmes danbs les deux écoles.

