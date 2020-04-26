Mubariz Mansimov’un Ermeni ortağına 130 yıl ceza

FETÖ terör örgütü üyeliği nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun ABD’de tutuklu olan Ermeni ortağı Levon Termendzhyan’ın 130 yıl ceza aldığı öğrenildi.

Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği nedeniyle tutuklanan Azerbaycanlı iş insanı Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun ABD’de tutuklu olan Ermeni ortağı Levon Termendzhyan 130 yıla mahkum oldu.

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ortağı olan Noil Energy Yönetim kurulu Başkanı Levon Termendzhyan ile Washakie Renewable Energy şirketlerinin sahibi Jacop ve Isaiah Kingston kardeşlerle birlikte, organize bir şekilde ABD Hazinesini sahte evraklarla hayali ihracat yaparak 1 milyar dolarlık bir meblağı, haksız bir şekilde vergi iadesi ve teşvik olarak aldığı tespit edilmişti.

27 Ocak’ta Salt Lake City, Utah’ta mahkemeye çıkan Termendzyan ve Kingston kardeşler, 7 haftalık duruşma sonucunda suçlu bulunmuştu.

Mahkemeye çıkarılan Mubariz Mansimov’un Ermeni ortağıTermendzyan, 10 ayrı suçtan 130 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kingston kardeşlere ise 30 yıl hapis cezası verildi.

FBI AJANI DA TUTUKLANDI

ABD Kaliforniya Bölge Savcılığı, yirmi yıldan uzun bir süredir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) için çalışan Babak Brumand, Mansimov’un ortağı Levon Termendzyan için çalıştığını belirledi. Babak Brumand, yaklaşık 200 bin dolar rüşvet aldığı için tutuklandı.

Savcılığın raporuna göre, Ocak ayından bu yana emekli olan Brumand, rüşvet almak ve bir hükümet yetkilisini kötüye kullanmakla suçlanıyor. İddianameye göre, San Francisco saha ofisine atanan ve ulusal güvenlik ve gizli kaynaklarla ilgilenen FBI ajanının düzenli olarak bir avukattan rüşvet ve hediye aldığı belirtiliyor.

2015-2017 yılları arasında varılan bir anlaşma uyarınca Brumand’ın ayda ortalama 10.000 dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor. Bu rüşvet 2016 yılında lisanslı avukat statüsü alan kişi tarafından düzenli olarak ödendiği ve Brumand’ın hesabına 200 bin dolardan fazla para aktardığı bildirildi.

Levon Termendzyan’ın Brumand’dan FBI veritabanını kontrol etmesini istediği ve Brumand’ın defalarca FBI’nin Termendzyan’a ilişkin gizli dosyalarına baktığı ortaya çıktı.

“HİÇBİR ERMENİ YANIMA YANAŞAMAZ” DEMİŞTİ

Türkiye’de FETÖ’den tutuklanan Palmali Holding Yönetim Başkanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun daha önce Levon Termenzhyan ile ortak olduğu ile ilgili iddialara karşı iken “Hiç bir Ermeni yanıma bile yanaşamaz. Bu tür iddialar Ermeni Diasporası’nın bana attığı iftiralardır” demişti. Hatta daha da ileri giden Palmali’nin patronu Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, “Üç göbekten Ermeni olanı bile yanımda çalışamaz, yanıma yaklaşamaz. Azerbaycanlı bir kişi Ermenilerle işbirliği yaparsa o Azerbaycanlı değildir. Haindir.” diyerek Levon Termendzyan ile olan ortaklığını inkar etmişti.

AİLE DE YALANLADI

Levon Termendzhyan’ın oğlu George Termendzhyan, Salt Lake City Federal Mahkemesi’nde görülen davada, Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mubariz Mansimıov Gurbanoğlu’nun babası ile ilgili açıklamalarına cevap verirken; “Mubariz Mansimov bizim partnerimizdi. Mansimov ile 2016 yılında babamın talimatıyla Kaliforniya merkezli Palmali USA LLC isimli şirket kurduk.Mubariz’in söyledikleri doğru değildir.” diye açıklama yapmıştı.

George Termendzhyan’ın amcası ise yaptığı açıklamada, PALMALI USA LLC Şirketinin ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde kurulmasına, Levon ile Mubariz’in karar verdiğini belirtti.

Lev Aslan Dermen’e yakın kaynaklardan PALMALI USA LLC ile ilgili alınan bilgiye göre; “ABD Kabotaj’ında taşıma yapmak amacıyla, ABD’de inşa edilmiş petrol ve ürün tankerlerinin içinde bulunduğu filoyu, Mubariz Mansimov kiralayacak veya satın alacaktı. Levon Termendzhyan ise Pentagon ve NATO taşıma kontratlarını PALMALI USA LLC şirketi adına organize edecekti” diye konuştu.

Kaynak Yeniçağ: Mubariz Mansimov’un Ermeni ortağına 130 yıl ceza