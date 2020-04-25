Koray Aydın: “HDP Türk milletini arkadan hançerliyor”

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, “HDP’nin, Ermeni soykırımı iftirasını savunması, aynı Ermeni çetelerin yaptığı gibi Türk milletini arkadan hançerlemektir” dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, HDP’nin sözde Ermeni Soykırımı yalanına yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Koray Aydın; “Terörle arasına bir türlü mesafe koyamayıp kendisini bölücü terör örgütü PKK’nın yanında konumlandıran HDP’nin, Ermeni soykırımı iftirasını savunması, aynı Ermeni çetelerin yaptığı gibi Türk milletini arkadan hançerlemektir. Türk milleti bu ihaneti unutmayacak ve affetmeyecektir.” ifadelerinde bulundu.

Kaynak Yeniçağ: Koray Aydın: “HDP Türk milletini arkadan hançerliyor”