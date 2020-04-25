Güney Kıbrıs’taki sözde ‘Ermeni Soykırımına’ mesajları kınıyoruz

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu, Güney Kıbrıs’ta yayınlanan sözde ‘Ermeni Soykırımına’ destek mesajları “şiddetle” kınandı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu, “24 Nisan Ermeni Soykırımı” iddialarının yeniden gündem yapılmaya çalışıldığına üzüntü ve öfke ile tanık olduklarını belirtti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta yayınlanan sözde ‘Ermeni Soykırımına’ destek mesajları “şiddetle” kınandı.

Açıklamada, “bu yalanlara bilerek ortak olan Ermeni sempatizanı ülkelere tutumlarını gözden geçirme, diğer dünya ülkelerine ise Türkiye’nin sunduğu, konunun Ortak Tarih Komisyonu tarafından araştırılması önerisine destek verme çağrısı yapıyoruz” denildi.

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n322298-guney-kibristaki-sozde-ermeni-soykirimina-mesajlarikiniyoruz