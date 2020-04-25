‘Ermeni diasporası salgına rağmen Türkiye karşıtı eylemleri sürdürüyor’

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi: Bütün dünyanın büyük bir salgınla uğraştığı bir dönemde Ermeni diasporası Türk düşmanlığından ve Türkiye karşıtı eylemlerinden vazgeçmiyor”-

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi, “Bütün dünyanın büyük bir salgınla uğraştığı bir dönemde Ermeni diasporası Türk düşmanlığından ve Türkiye karşıtı eylemlerinden vazgeçmiyor” dedi.

Selvi ve Tarihçi Patrick Walsh, 1915 Ermeni iddiaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Selvi, 1915 Ermeni iddialarının Türkiye’nin karşısına çıkarılması ve siyasi baskı unsuru olarak kullanılmasında iki önemli merkez olduğunu belirterek, “Bunlardan ilki, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan, yaklaşık dört milyon Ermeni’yi temsil eden Ermeni Diaspora örgütleri, İkincisi ise 1918 yılında kurulan ve günümüzde nüfusu üç milyon olan, siyasi ve iktisadi sorunlarla boğuşan Ermenistan Cumhuriyeti’dir.” diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanına dağılan Ermeniler için, sözde “Soykırım Ruhu”nun bir varlık sebebi olduğuna dikkati çeken Selvi, “Yaşadıkları toplumda Ermeni olduklarını unutmamak için kullandıkları ve her 24 Nisan’da sözde soykırımı anma günlerinde bir araya gelmenin, onlar için dilini, kültürünü ve dinini korumanın bir aracı olduğunu” söyledi.

Dünya çapındaki yeni tip koronavirüs salgınına rağmen bu yöndeki eylemlerin devam ettiğine değinen Selvi, “Bütün dünyanın büyük bir salgınla uğraştığı bir dönemde Ermeni diasporası Türk düşmanlığından ve Türkiye karşıtı eylemlerinden vazgeçmiyor” diye konuştu.

Ermenistan‘ın, hem iç politikada hem de dış politikada 1915 olaylarını ve mağdur edilmiş bir millet pozisyonunu çok iyi ve yoğun kullandığını dile getiren Selvi, “Ermenistan‘da hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin onun için ana hareket noktası, 1915 olaylarını dünya kamuoyunda dile getirmeye devam etmek ve Türkiye üzerindeki iddiaları gerçekleştirmek için aktif siyaset izlemektir.” dedi.

Selvi, Türk tezinin bu olayların araştırılmasının tarihçilere bırakılması yönünde olduğunu belirtti. Yaşanan olayların soykırım olduğuna dair hiçbir tarihi vesika ya da delil gösterilemediğine dikkati çeken Selvi, arşiv vesikalarının Türklerin masumiyetini ortaya koyduğunu, bu sebeple Türk arşivlerinin bütün dünyaya açık olduğunu ifade etti.

Selvi, Türk-Ermeni ortak tarih komisyonu kurulmasıyla ilgili de bu tür teşebbüslerin geçen 20 yıl içerisinde birkaç kez denendiğini belirterek, “Türk ve Ermeni tarafından tarihçiler ve siyasetçiler tarihi olayları, özellikle 1915 olaylarını görüşmek üzere bir araya gelse de geçimlerini “soykırım ticaretinden” sağlayan Ermeni komiteleri ve Avrupalı siyasetçiler tarafından bu çabaların boşa çıkarıldığını” ifade etti.

– “Maalesef Ermeni kimliği tek bir meseleye indirgenmiş oldu”

https://www.memurlar.net/haber/901743/ermeni-diasporasi-salgina-ragmen-turkiye-karsiti-eylemleri-surduruyor.html